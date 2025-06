Catturano un gabbiano ferito a Lucca e lo usano come se fosse una palla, follia di 5 ragazzi: tutti denunciati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque denunce per maltrattamenti agli animali a Lucca, dove un gruppo di giovani è stato sorpreso a utilizzare un gabbiano ferito come una palla. L’incidente è stato segnalato nel pomeriggio del 17 giugno, intorno alle 17:00, lungo la riva del fiume Serchio, in via della Scogliera.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è stato lanciato da un testimone, un ragazzo di 19 anni, che ha assistito alla scena e ha prontamente contattato le autorità. Gli agenti, giunti sul posto, hanno ascoltato il giovane testimone e identificato i cinque cittadini marocchini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, tutti residenti in provincia di Lucca.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dal testimone, i cinque ragazzi si trovavano nel fiume Serchio a fare il bagno. A un certo punto, uno di loro è uscito dall’acqua con un gabbiano ferito sotto braccio. L’animale, con la testa adagiata su un fianco, non tentava nemmeno di divincolarsi, apparendo chiaramente in difficoltà. I giovani hanno iniziato a lanciare il gabbiano verso l’alto, lasciandolo cadere a terra più volte, per poi passarselo tra di loro come se fosse una palla, ridendo e scherzando.

Il tentativo con un piccione

Dopo aver riposto il gabbiano in un cespuglio, i cinque hanno attirato dei piccioni con del cibo. Sono riusciti a catturarne uno e hanno cercato di ripetere lo stesso gioco crudele. Tuttavia, il piccione, una volta lanciato in aria, è riuscito a prendere il volo e a fuggire.

Le conseguenze legali

Il gabbiano, visibilmente ferito, è stato affidato all’ente di soccorso animale ”VegaSoccorso” per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, i cinque giovani sono stati denunciati a piede libero per maltrattamenti agli animali. L’episodio ha suscitato indignazione tra la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo al rispetto degli animali.

