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È di cinque soggetti colpiti da provvedimenti cautelari e di beni sequestrati per circa un milione di euro il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha riguardato una banda accusata di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione ai danni di persone anziane, con l’esecuzione simultanea di tre misure di custodia cautelare in carcere e due obblighi di dimora per ulteriori episodi predatori.

L’operazione della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, questa mattina sono stati eseguiti i provvedimenti cautelari personali emessi dal Tribunale di Torino nei confronti di cinque soggetti. L’operazione, che ha visto l’impiego di numerosi equipaggi della Polizia di Stato, ha rappresentato l’epilogo di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica.

I destinatari delle misure cautelari sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti in abitazione ai danni di persone anziane. In particolare, sono state eseguite tre misure di custodia cautelare in carcere per dodici episodi predatori e due obblighi di dimora nel comune di residenza, con contestuale obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per altri due episodi predatori contestati.

Il modus operandi: il finto tecnico del gas

I tre soggetti destinatari della custodia cautelare in carcere erano già stati arrestati in flagranza, circa un anno fa, per un furto in abitazione ai danni di una persona anziana, durante una precedente operazione della Squadra Mobile. Da quell’intervento sono scaturiti ulteriori approfondimenti investigativi, che hanno permesso di ricostruire la rete di relazioni e il modus operandi del gruppo criminale.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che gli indagati utilizzavano il noto stratagemma del finto tecnico del gas. Simulando una qualifica professionale, riuscivano a introdursi nelle abitazioni delle vittime, conquistando la loro fiducia per poi derubarle di preziosi e denaro contante. Questo metodo ha consentito loro di colpire soprattutto persone anziane, considerate più vulnerabili.

Organizzazione e logistica della banda

La banda si distingueva per una notevole capacità organizzativa, con una precisa ripartizione dei compiti e una continuità nel programma criminoso. Gli indagati disponevano di basi logistiche per l’occultamento di autovetture, sulle quali venivano applicate targhe clonate durante la realizzazione dei colpi. Il gruppo seguiva una ritualità consolidata, con meccanismi operativi e comunicazioni interne ben collaudate. Inoltre, i proventi delle azioni illecite venivano reinvestiti sia per l’acquisto di materiale utile alle attività criminali sia per l’acquisizione di beni mobiliari e immobiliari.

Il sequestro dei beni

Sulla base delle risultanze investigative e delle ulteriori indagini svolte dalla Divisione Polizia Anticrimine di Torino, il Questore ha richiesto e ottenuto dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – un decreto di sequestro di prevenzione ai fini della confisca su beni per un valore di circa un milione di euro. Il provvedimento, eseguito lo scorso 15 maggio, ha riguardato quattro unità immobiliari, quattro autovetture, tre motocicli, centomila euro in contanti, quattro orologi di pregio e monili in oro di varia natura.

IPA