Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati arrestati per una serie di rapine a mano armata nella Piana di Gioia Tauro e nella Locride, dopo un’indagine dei Carabinieri coordinata dalla Procura di Palmi. Gli episodi, avvenuti tra il 2023 e il 2024, hanno fruttato un bottino di oltre 50.000 euro. I colpi sono stati messi a segno con metodi violenti e pianificati nei minimi dettagli. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le indagini hanno portato all’emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere per i due sospettati, entrambi pregiudicati di Rosarno.

Un copione criminale studiato nei dettagli

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la serie di rapine che ha colpito la Piana di Gioia Tauro e la Locride è stata orchestrata con una precisione quasi militare. I due uomini, sempre mascherati e armati, hanno fatto irruzione in otto tra uffici postali ed esercizi commerciali, scegliendo con cura il momento dell’azione: preferivano l’orario di chiusura, quando la presenza di clienti era ridotta e il denaro in cassa maggiore.

Modalità operative e strumenti usati

Le azioni si sono distinte per la rapidità e la violenza. I rapinatori puntavano le armi contro i cassieri, costringendoli a consegnare l’incasso sotto minaccia. Tra gli strumenti impiegati figuravano pistole, taser e, in almeno un caso, un ordigno esplosivo rudimentale. Quest’ultimo è stato utilizzato durante il tentativo di rapina all’ufficio postale di Anoia nell’ottobre 2024, episodio che ha destato particolare allarme tra la popolazione locale.

La fuga: auto rubate e piani di copertura

Per garantirsi la fuga, i due pregiudicati avevano messo a punto un sistema efficace: rubavano automobili che lasciavano in moto poco distanti dal luogo del reato. Questo stratagemma consentiva loro di allontanarsi rapidamente, riducendo al minimo il rischio di essere intercettati dalle forze dell’ordine subito dopo il colpo.

L’indagine: videosorveglianza e ricostruzione della rete criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la svolta nelle indagini è arrivata grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza. In particolare, una telecamera privata ha ripreso i due mentre tentavano di rubare un’auto “pulita” da utilizzare per uno dei colpi. Da questo elemento sono partiti gli accertamenti che hanno permesso di ricostruire l’intera rete criminale e di collegare i sospettati agli otto episodi di rapina tra tentati e riusciti.

Il bottino e il bilancio dei colpi

Il bilancio complessivo delle azioni criminali ammonta a oltre 50.000 euro. Gli episodi hanno seminato paura tra i commercianti e i dipendenti degli uffici postali della zona, costretti a subire minacce e violenze in più occasioni. La pressione psicologica esercitata dalle armi e dalla freddezza dei rapinatori ha lasciato un segno profondo nelle vittime.

L’intervento dei Carabinieri e il ruolo della Procura

A porre fine alla scia di reati sono stati i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taurianova, che hanno agito sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, guidata dal Procuratore E.C. L’indagine, definita complessa e articolata, ha permesso di raccogliere elementi probatori ritenuti solidi dal GIP del Tribunale di Palmi, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due indagati.

La fase processuale e possibili sviluppi

Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Sarà il processo a stabilire l’effettiva responsabilità degli arrestati e a verificare la fondatezza delle accuse di rapina e altri reati a loro carico. Gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi investigativi, anche alla luce della rete di complicità che potrebbe aver favorito la serie di colpi.

Il contesto territoriale e la risposta delle istituzioni

La Piana di Gioia Tauro e la Locride sono territori già segnati da episodi di criminalità organizzata. L’operazione condotta dai Carabinieri rappresenta una risposta decisa delle istituzioni contro il fenomeno delle rapine a mano armata, che negli ultimi anni ha destato crescente preoccupazione tra i cittadini e gli operatori economici.

Le reazioni della comunità

L’arresto dei due pregiudicati di Rosarno è stato accolto con sollievo dalla comunità locale, che ha vissuto mesi di apprensione a causa della serie di reati. Molti commercianti e dipendenti degli uffici postali hanno espresso gratitudine alle forze dell’ordine per la tempestività e l’efficacia dell’intervento.

Conclusioni e prospettive future

L’operazione condotta nella Piana di Gioia Tauro e nella Locride rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro le rapine a mano armata e la criminalità organizzata nel territorio. Resta ora da attendere l’esito del processo e l’eventuale emersione di nuovi elementi investigativi che possano portare a ulteriori arresti o chiarimenti sulla rete di complicità che ha sostenuto i due arrestati.

IPA