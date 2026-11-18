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Nel pomeriggio del 16 novembre, gli accertamenti sulla posizione di un cittadino pakistano in Italia hanno fatto emergere a suo carico un mandato d’arresto europeo. L’uomo è stato quindi arrestato a Ravenna in vista della consegna alla Germania.

Il controllo negli uffici dell’Immigrazione

L’uomo si era presentato all’Ufficio Immigrazione di Ravenna per alcune pratiche. Gli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria, istituita di recente proprio presso l’ufficio per contrastare i reati transnazionali commessi da cittadini stranieri, hanno esaminato la documentazione a suo carico e hanno rilevato la presenza di un provvedimento restrittivo.

Le verifiche e il mandato europeo

Gli accertamenti sono proseguiti con il supporto della Squadra Mobile e attraverso la consultazione di banche dati internazionali. È così emerso che nei confronti del cittadino pakistano era attivo un mandato di arresto europeo, finalizzato alla successiva estradizione.

La richiesta è stata emessa sulla base di una sentenza del Tribunale Circoscrizionale di Auerbach, in Baviera. Nel 2016 l’uomo è stato condannato a due anni e tre mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni ai danni di una ragazza che, all’epoca dei fatti, aveva undici anni.

Il trasferimento in carcere

Al termine degli adempimenti previsti, l’uomo è stato accompagnato nella casa circondariale di Bologna.

Resta a disposizione della Corte d’Appello di Bologna, competente per le successive procedure legate alla richiesta di estradizione.

IPA