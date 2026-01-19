Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto a Torino, dove un cittadino italiano è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale su richiesta della Procura, dopo che l’uomo era stato identificato come autore di una rapina avvenuta il 28 novembre scorso ai danni della filiale della “Cassa di Risparmio di Asti” in via Cibrario 6. L’arrestato si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Siena.

I fatti: la rapina in banca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine grazie a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire i fatti e di risalire all’identità del presunto responsabile della rapina.

La vicenda risale al 28 novembre, quando un uomo, con il volto scoperto ma indossando dei guanti, è entrato nei locali della filiale della “Cassa di Risparmio di Asti” situata in via Cibrario 6 a Torino. Armato di coltello, si è diretto verso la cassa e, minacciando il personale con l’arma, si è fatto consegnare 5.000 euro in contanti. Dopo aver ottenuto il denaro, il rapinatore si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini della Squadra Mobile

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato immediatamente le indagini, analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti sia all’interno che nei pressi dell’agenzia bancaria. Oltre all’esame delle immagini, sono stati ascoltati i testimoni presenti al momento della rapina e sono stati effettuati riconoscimenti fotografici. Grazie a queste attività, è stato possibile identificare il presunto autore del colpo.

L’arresto e la custodia cautelare

Il Tribunale di Torino ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato. Il provvedimento è stato notificato all’uomo presso la casa circondariale di Siena, dove si trova ristretto per altra causa dal 17 dicembre 2025. L’arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive fasi del procedimento penale.

IPA