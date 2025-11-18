Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Torino, dove un uomo di 46 anni è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo sarebbe responsabile di tre rapine avvenute negli ultimi mesi ai danni di una banca e di due supermercati. L’indagine, avviata a fine settembre, è stata condotta dalla Squadra Mobile e ha portato all’identificazione del presunto autore grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al rilevamento di impronte digitali. Gli episodi sono stati ricondotti allo stesso individuo, che avrebbe agito armato e travisato, minacciando e in un caso colpendo un cassiere.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via a fine settembre, dopo che un uomo armato di coltello si era introdotto in un istituto bancario di corso Belgio a Torino. Minacciando i dipendenti, il malvivente era riuscito a impossessarsi di 570 €. L’episodio ha dato il via a una serie di accertamenti da parte della Squadra Mobile, che ha subito ipotizzato la possibilità che l’autore potesse colpire ancora.

La sequenza delle rapine

Il giorno successivo al primo colpo, la stessa persona, questa volta parzialmente travisata con cappellino e occhiali da sole, ha fatto irruzione in un supermercato del quartiere San Donato. Armato di pistola, ha minacciato i commessi e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, pari a 1260 €. La settimana seguente, il presunto rapinatore ha colpito ancora, scegliendo un altro supermercato in zona Piazza Statuto. Anche in questa occasione, armato di pistola e con il volto coperto, ha sottratto 700 €. Durante quest’ultimo episodio, non ha esitato a colpire e minacciare un cassiere che aveva tentato di opporsi.

Le modalità operative e la ricostruzione dei fatti

Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei tre eventi delittuosi grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali coinvolti. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la Polizia Scientifica, che ha rilevato impronte digitali utili sui luoghi delle rapine. Questi elementi hanno permesso di individuare il presunto autore, un cittadino italiano di 46 anni, a cui sono stati attribuiti tutti e tre i colpi.

L’ordinanza di custodia cautelare

Il Tribunale di Torino, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile, che ha così interrotto la serie di rapine che aveva destato preoccupazione tra i commercianti e i cittadini della città.

IPA