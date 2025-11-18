Catturato rapinatore seriale a Torino, era l'incubo di banche e supermercati: così metteva a segno i colpi
Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Torino per tre rapine a una banca e due supermercati, individuato grazie a impronte digitali.
Un arresto a Torino, dove un uomo di 46 anni è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata. L’uomo sarebbe responsabile di tre rapine avvenute negli ultimi mesi ai danni di una banca e di due supermercati. L’indagine, avviata a fine settembre, è stata condotta dalla Squadra Mobile e ha portato all’identificazione del presunto autore grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al rilevamento di impronte digitali. Gli episodi sono stati ricondotti allo stesso individuo, che avrebbe agito armato e travisato, minacciando e in un caso colpendo un cassiere.
Le indagini e l’arresto
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso il via a fine settembre, dopo che un uomo armato di coltello si era introdotto in un istituto bancario di corso Belgio a Torino. Minacciando i dipendenti, il malvivente era riuscito a impossessarsi di 570 €. L’episodio ha dato il via a una serie di accertamenti da parte della Squadra Mobile, che ha subito ipotizzato la possibilità che l’autore potesse colpire ancora.
La sequenza delle rapine
Il giorno successivo al primo colpo, la stessa persona, questa volta parzialmente travisata con cappellino e occhiali da sole, ha fatto irruzione in un supermercato del quartiere San Donato. Armato di pistola, ha minacciato i commessi e si è fatto consegnare il denaro presente in cassa, pari a 1260 €. La settimana seguente, il presunto rapinatore ha colpito ancora, scegliendo un altro supermercato in zona Piazza Statuto. Anche in questa occasione, armato di pistola e con il volto coperto, ha sottratto 700 €. Durante quest’ultimo episodio, non ha esitato a colpire e minacciare un cassiere che aveva tentato di opporsi.
Le modalità operative e la ricostruzione dei fatti
Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei tre eventi delittuosi grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali coinvolti. Un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la Polizia Scientifica, che ha rilevato impronte digitali utili sui luoghi delle rapine. Questi elementi hanno permesso di individuare il presunto autore, un cittadino italiano di 46 anni, a cui sono stati attribuiti tutti e tre i colpi.
L’ordinanza di custodia cautelare
Il Tribunale di Torino, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. L’arresto è stato eseguito dalla Squadra Mobile, che ha così interrotto la serie di rapine che aveva destato preoccupazione tra i commercianti e i cittadini della città.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.