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Fuga dopo un grave incidente stradale e omissione di soccorso, questo il bilancio delle indagini che hanno portato la Polizia di Stato a identificare una coppia di 35 anni, accusata di non essersi fermata a prestare aiuto dopo aver causato un sinistro in tangenziale a Catania. L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, ha coinvolto cinque veicoli e provocato numerosi feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale San Marco. I due, dopo l’impatto, sono fuggiti a piedi senza allertare i soccorsi, ma sono stati rintracciati grazie a una serrata attività investigativa.

Le indagini della Polizia a Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la ricostruzione dei fatti è partita immediatamente dopo il violento incidente avvenuto in tangenziale a Catania.

Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti sul luogo per mettere in sicurezza le auto coinvolte e per evitare ulteriori rischi agli occupanti e agli altri utenti della strada. Contestualmente, sono stati allertati i soccorsi per prestare le prime cure ai feriti, che sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Marco.

La scoperta dell’auto abbandonata

Durante i rilievi, la pattuglia ha notato un’auto abbandonata sulla carreggiata, con evidenti tracce di sangue. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato subito una minuziosa attività investigativa.

Fondamentali si sono rivelate le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di risalire ai responsabili.

L’identificazione dei responsabili

Dall’analisi dei video, la Polizia è riuscita a identificare i due occupanti dell’auto abbandonata: un uomo e una donna, entrambi catanesi e di 35 anni. Le immagini hanno mostrato come la vettura, guidata dalla coppia, procedesse a velocità sostenuta lungo la corsia d’emergenza, fino a impattare contro gli altri veicoli.

Dopo lo schianto, i due sono usciti dall’abitacolo e si sono dati alla fuga a piedi, attraversando le sterpaglie di una campagna vicina, senza preoccuparsi di chiamare i soccorsi.

La fuga e il ritrovamento

Le ricerche della Polizia sono proseguite per tutta la notte e anche nelle prime ore del giorno seguente. Durante la perlustrazione, gli agenti hanno notato una donna che camminava pericolosamente sulla carreggiata. Dopo aver verificato le sue condizioni di salute, hanno accertato che si trattava proprio della donna ricercata.

Inizialmente, la 35enne ha rifiutato di fornire il nome del complice, ma le indagini avevano già permesso di individuare il conducente: un uomo, anch’egli di 35 anni, che si presentava zoppicante e con il polso fasciato.

Le ammissioni e le accuse

In un primo momento, l’uomo ha negato ogni responsabilità, ma, messo di fronte agli elementi raccolti dagli investigatori, ha ammesso i fatti. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che il 35enne era sprovvisto di patente di guida. Per questo motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida senza patente.

Entrambi sono stati deferiti per omissione di soccorso nei confronti degli automobilisti feriti, con la presunzione d’innocenza che rimane valida fino a eventuale condanna definitiva.

L’incidente ha coinvolto cinque veicoli e provocato numerosi feriti, tutti trasportati in ambulanza all’ospedale San Marco di Catania. L’intervento tempestivo della Polizia Stradale ha permesso di evitare ulteriori conseguenze e di avviare rapidamente le indagini che hanno portato all’identificazione dei responsabili.

IPA