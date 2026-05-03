Cause della morte di Alex Zanardi, parla la madre Anna: "Stava bene, è successo tutto all'improvviso"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Restano da sciogliere ancora diversi interrogativi sulla morte di Alex Zanardi. Il pilota è scomparso il 1° maggio, a 59 anni. Sua madre Anna ha spiegato che il figlio stava bene e che la situazione è precipitata all’improvviso. Al momento, non si conoscono con precisione le cause del decesso che è stato annunciato dalla famiglia e da Obiettivo 3, l’associazione benefica degli atleti disabili ideata proprio da Zanardi.

Morte Alex Zanardi, parla la madre Anna: “È successo tutto all’improvviso”

La signora Anna, 80 anni, intervistata dal quotidiano La Repubblica ha spiegato che la notizia della morte del figlio l’ha appresa da suo fratello. “Daniela, mia nuora, ha telefonato a lui – ha raccontato -. Ha avuto la delicatezza di mandarmi a prendere da mio fratello”.

Sulle cause del decesso, la madre ha riferito che “non lo sanno ancora”. “Stava bene, ovviamente con i danni che gli aveva causato l’incidente. Però non aveva problemi. Adesso vedremo cosa diranno”, ha aggiunto.

ANSA

La situazione, sempre stando al resoconto della donna, è precipitata repentinamente: “Sì, improvvisamente, così. Non si sa cosa sia stato, se è colpa di un arresto cardiaco, di una polmonite fulminante. Non si sa”.

Anna: “Alex è stato davvero il massimo”

La madre ha ricordato che Alex “è stato un ragazzo dolcissimo, un ragazzo stupendo”, che le ha dato infinite soddisfazioni. “Adesso, però, le sto pagando tutte. Ma insomma, è andata così”, ha chiosato, in riferimento al dolore per la scomparsa.

“Per me Alex è stato il massimo, davvero”, ha ribadito Anna, che ha avuto una vita tutt’altro che semplice. Ha perso una figlia di 16 anni e poi il marito, che è deceduto a 54 anni. “Le cose sono andate in questo modo – ha commentato -. Però, insomma, avevo un’età diversa. Mi ero ripresa. Adesso è dura, è davvero dura”.

L’incidente in cui perse le gambe e quello in cui fu travolto da un camion

Alex è stato un pilota automobilistico con 44 gare in Formula 1. Dopo aver perso le gambe in un incidente in pista nel 2001, divenne un eccezionale atleta paralimpico, esempio globale di forza e tenacia.

Il 19 giugno 2020, nel corso di una staffetta di beneficenza in handbike, fu vittima di un’altra tragedia: rimase coinvolto in un incidente vicino a Pienza, scontrandosi con un camion.

“La vita sembrava essersi accanita con Alex? Infatti. Mi chiedo: in un’altra vita che cosa ho fatto? Dicono che esiste la reincarnazione. Devo essere stata parecchio cattiva, allora”, ha concluso la madre.