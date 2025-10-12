Cause della morte di Diane Keaton, le rivelazioni "strazianti" dell'amica mentre Woody Allen è "sconvolto"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Diane Keaton, icona del cinema mondiale, è morta nelle scorse ore all’età di 79 anni. L’attrice si è spenta in California. I familiari hanno chiesto riserbo sulle cause del decesso. Un’amica, però, ha rivelato che le condizioni di salute della star si sarebbero aggravate improvvisamente e che per tutte le persone care che le erano vicine “è stato straziante” vedere il suo rapido “declino”. Woody Allen, che ebbe una relazione con Keaton, sarebbe rimasto “sconvolto” nell’apprendere la notizia della scomparsa dell’ex.

Diane Keaton, le rivelazioni dell’amica sulle cause della morte

Il New York Post ha riferito di essere entrato in contatto con un’amica dell’attrice, che ha preferito restare anonima. La donna ha dichiarato che Keaton ha avuto una crisi di salute “inaspettata” negli ultimi mesi.

“Il suo declino – ha spiegato la fonte – è avvenuto in modo molto improvviso, ed è stato straziante per tutti coloro che le volevano bene. È stato così inaspettato soprattutto per qualcuno con tanta forza e spirito”.

L’amica ha aggiunto che la famiglia della diva ha fatto di tutto affinché la lotta combattuta da Keaton per la salute rimanesse una questione privata.

“Nei suoi ultimi mesi, era circondata solo dai suoi familiari più stretti, che hanno scelto di mantenere la massima riservatezza. Persino gli amici di lunga data non erano pienamente consapevoli di ciò che stava accadendo”, ha concluso la donna sentita dal New York Post.

Woody Allen sconvolto

Diane Keaton e Woody Allen iniziarono a frequentarsi alla fine degli anni ’60. I due recitarono insieme in otto film, tra cui “Io e Annie“, con cui Keaton vinse l’Oscar come migliore attrice. Dopo la rottura, il regista e l’attrice sono rimasti in ottimi rapporti. Nonostante questo, Allen non sarebbe stato messo al corrente dell’aggravamento delle condizioni di salute dell’ex.

Woody Allen non si è espresso pubblicamente sul decesso di Keaton, ma una fonte a lui vicina ha spiegato a People che il regista “è estremamente sconvolto, sorpreso e sconvolto”, e che la morte dell’ex lo sta facendo riflettere “sulla sua mortalità“.

La medesima fonte ha dichiarato che Allen, nonostante fosse rimasto amico della star dopo la rottura sentimentale, non era a conoscenza del peggioramento della salute della donna. “Nessuno sembrava saperlo. Era sorpreso”, ha chiosato la persona in contatto con People.

La lotta dell’attrice contro il tumore alla pelle e la bulimia

“Diane è stata divertente fino alla fine. Ha vissuto esattamente come voleva, cioè alle sue condizioni, circondata dalle persone e dalle cose che amava veramente”. Così un’altra amica dell’attrice, sempre intercettata da People.

Keaton, anni fa, aveva spiegato di aver combattuto tutta la vita con un tumore della pelle, che l’aveva costretta a due interventi chirurgici. Inoltre, aveva raccontato che da giovane aveva sofferto di bulimia.