Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti a Cava de Tirreni. Un uomo, classe 1947, è stato tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di cannabis, a seguito di una perquisizione che ha portato alla scoperta di una piantagione all’interno di un casolare.

Operazione antidroga: la scoperta della piantagione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto il 22 ottobre scorso, quando il personale del Commissariato di P.S. di Cava de Tirreni ha effettuato un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, gli agenti hanno individuato un casolare sospetto e hanno proceduto a una perquisizione approfondita.

Il sequestro: piante, sostanza già confezionata e strumenti

Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto una vera e propria piantagione di cannabis. Il sequestro ha riguardato 4 piante di cannabis ancora interrate e 8 piante in fase di essiccazione. Inoltre, sono stati trovati circa 535 grammi di sostanza stupefacente del tipo cannabis, già suddivisa e confezionata, insieme a materiale per il confezionamento e a un bilancino elettronico di precisione.

Perquisizione domiciliare e rinvenimento di un’arma

Non solo sostanze stupefacenti: durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato anche un fucile semiautomatico. Sebbene l’arma risultasse regolarmente denunciata, il porto d’armi dell’uomo era scaduto di validità, circostanza che ha ulteriormente aggravato la sua posizione.

Arresto e provvedimenti successivi

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti dal Commissariato di Cava de Tirreni.

