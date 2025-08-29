Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e tre uomini fermati è il bilancio di un inseguimento avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Cavaglià, dove la Polizia di Stato ha bloccato un’auto sospetta dopo una fuga rocambolesca. L’episodio si è verificato quando, durante un controllo di routine, gli agenti hanno intercettato un veicolo con a bordo tre uomini e il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella tarda mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile erano impegnati in un servizio di controllo sul territorio. In via Rosselli, hanno notato un’auto sospetta con a bordo tre uomini. Dopo aver osservato attentamente i movimenti del veicolo, gli agenti hanno deciso di intervenire all’altezza della SP 400, affiancando l’auto e intimando l’alt per procedere al controllo.

L’inseguimento per le vie cittadine

Il conducente, che inizialmente sembrava intenzionato a fermarsi, ha improvvisamente accelerato alla vista dei poliziotti, imboccando la statale 758 nel tentativo di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, durante il quale il fuggitivo ha compiuto manovre estremamente pericolose, tra cui sorpassi azzardati e l’attraversamento di rotatorie contromano, mettendo a rischio la propria incolumità, quella degli altri utenti della strada e degli stessi agenti.

Il coordinamento delle pattuglie

Per fronteggiare la situazione, tutte le pattuglie presenti sul territorio sono state prontamente allertate e hanno mantenuto un costante collegamento radio per coordinare le operazioni. L’obiettivo era quello di supportare l’equipaggio impegnato nell’inseguimento e porre fine al comportamento pericoloso del conducente.

La fuga termina a Cavaglià

Solo nell’abitato di Cavaglià, due pattuglie della Questura e una della Polizia Stradale di Biella sono riuscite ad affiancare l’auto dei fuggitivi, costringendoli a fermarsi. Tuttavia, la situazione è degenerata ulteriormente quando, durante il controllo documentale, il conducente ha colpito uno degli agenti con la portiera semiaperta del veicolo, nel tentativo estremo di eludere il controllo inserendo la retromarcia.

I precedenti penali dei fermati

I tre uomini sono stati identificati come pregiudicati con diversi precedenti penali, tra cui spaccio di stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stati accompagnati negli uffici della Questura, il conducente è stato arrestato per lesioni arrecate a un agente e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si inserisce in un contesto di costante attenzione da parte delle forze dell’ordine per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati. La zona di Cavaglià e le aree limitrofe sono frequentemente oggetto di pattugliamenti e servizi di prevenzione, proprio per contrastare fenomeni di criminalità e garantire la sicurezza della popolazione.

IPA