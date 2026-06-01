Cavalli imbizzarriti durante le prove per la parata del 2 giugno, sospesi agenti che hanno causato la fuga

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono quattro gli agenti della polizia locale di Roma ad essere stati sospesi dai servizi operativi dopo l’esplosione di alcuni petardi durante le prove della parata del 2 giugno. I botti hanno fatto imbizzarrire diversi cavalli e causato quattro feriti lievi, tre militari dell’8° Reggimento Lancieri di Montebello e un agente della Polizia di Stato a cavallo. Il comandante Mario De Sclavis lo ha bollato come un “gesto sciocco”.

Cavalli imbizzarriti a Roma, agenti sospesi

I petardi sono stati fatti esplodere nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. I quattro agenti sospesi sono anche indagati per lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico, con l’aggravante del coinvolgimento di pubblici ufficiali durante il servizio.

Così ha spiegato il comandante De Sclavis, parlando con la stampa: “Per i quattro vigili urbani coinvolti nella esplosione dei petardi che hanno fatto imbizzarrire i cavalli, il primo passo è stato escluderli dalla parata“.

E ancora: “Poi ho parlato con la dottoressa Scafati, comandante del Gruppo intervento traffico, affinché le quattro persone siano tolte dai servizi operativi, a tutela anche della loro stessa incolumità, poiché potrebbero essere oggetto di qualche improperio”.

Chi ha acceso i fuochi d’artificio

Dei quattro, sarebbe uno ad avere effettivamente acceso le micce per far esplodere due batterie di fuochi d’artificio. Fuochi che hanno spaventato i cavalli che in quel momento erano schierati per la simulazione della parata.

Il vigile, come scrive TGCOM24, sarebbe un istruttore 51enne con tre figli, entrato solo di recente in servizio nella polizia locale di Roma, dal momento che prima svolgeva un altro mestiere. L’uomo, assegnato al gruppo dei motociclisti, quella sera aveva compiti logistici.

Il commento del comandante Mario De Sclavis

L’esplosione dei fuochi d’artificio “è stato un gesto sciocco, che si ripete da anni ma non per mano di appartenenti al corpo e non è mai avvenuto nulla. Purtroppo stavolta ci sono state conseguenze. Questo non esime dalle responsabilità chi ha commesso il fatto”, ha commentato il comandante Mario De Sclavis.

E ancora: “Il caso. La iella. Questa usanza va avanti da anni, c’è qualche plotone che spara i fuochi durante le prove. I fuochi non sono stati sottratti da alcun sequestro, sono fuochi di una libera batteria, durati solo alcuni secondi”.

Poi il racconto dell’usanza in voga da tempo: “Sono tutti ragazzi che vivono insieme per un mese, fanno le prove e la sera della fine delle prove festeggiano questo periodo con un momento conviviale. Da qualche anno è stato aggiunto lo sparo dei botti, è una malsana usanza. Lo hanno fatto con tutta l’ingenuità del mondo, ma non per questo non pagheranno per quello che hanno fatto”.