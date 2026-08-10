Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 6000 euro la sanzione comminata al gestore di una stalla abusiva a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato nel quartiere Picanello. L’operazione, condotta in collaborazione con i medici veterinari dell’ASP, ha permesso di individuare irregolarità nella gestione degli animali e di garantire il rispetto delle normative sul benessere equino.

Controlli mirati nel quartiere Picanello

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra a Cavallo, insieme ai medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, ha svolto un controllo specifico nel quartiere Picanello. L’attività rientra in una più ampia strategia di monitoraggio delle stalle, portata avanti negli ultimi due anni dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione da parte dei cavalieri dell’UPGSP della Questura di Catania.

Nei giorni scorsi, durante i controlli all’interno di una stalla abusiva, i poliziotti delle volanti e i medici veterinari hanno trovato due equidi. Gli animali, un cavallo adulto e un puledro di sei mesi, sono risultati in buone condizioni di salute. Tuttavia, sono emerse alcune irregolarità amministrative che hanno portato all’immediata sanzione del gestore.

Dal controllo è stato accertato che il cavallo adulto era già stato identificato, ma la normativa prevede che tali animali debbano essere ospitati in locali attrezzati e autorizzati, condizione non rispettata nella stalla in questione. Il puledro, invece, era privo di microchip identificativo, obbligatorio per legge. Il microchip è stato subito applicato dal medico veterinario presente durante il controllo.

Per queste due violazioni – la detenzione degli animali in una struttura non autorizzata e la mancata identificazione del puledro – il gestore della stalla è stato sanzionato per un importo complessivo di 6000 euro.

Impegno costante per la tutela degli animali

Le forze dell’ordine sottolineano come i controlli sulle stalle e la collaborazione con i servizi veterinari rappresentino un presidio fondamentale per la tutela del benessere animale e per il contrasto alle situazioni di illegalità nel territorio di Catania. L’azione congiunta di Polizia e ASP si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla gestione degli animali, a beneficio della collettività e degli stessi animali coinvolti.