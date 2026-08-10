Cavalli in buone condizioni ma irregolari a Catania: maxi multa al gestore di una stalla abusiva
Sanzione di 6000 euro a un gestore di stalla abusiva a Catania: la Polizia e l’ASP hanno riscontrato irregolarità nella detenzione di due equidi.
È di 6000 euro la sanzione comminata al gestore di una stalla abusiva a seguito di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato nel quartiere Picanello. L’operazione, condotta in collaborazione con i medici veterinari dell’ASP, ha permesso di individuare irregolarità nella gestione degli animali e di garantire il rispetto delle normative sul benessere equino.
Controlli mirati nel quartiere Picanello
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra a Cavallo, insieme ai medici del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania, ha svolto un controllo specifico nel quartiere Picanello. L’attività rientra in una più ampia strategia di monitoraggio delle stalle, portata avanti negli ultimi due anni dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione da parte dei cavalieri dell’UPGSP della Questura di Catania.
Nei giorni scorsi, durante i controlli all’interno di una stalla abusiva, i poliziotti delle volanti e i medici veterinari hanno trovato due equidi. Gli animali, un cavallo adulto e un puledro di sei mesi, sono risultati in buone condizioni di salute. Tuttavia, sono emerse alcune irregolarità amministrative che hanno portato all’immediata sanzione del gestore.
Dal controllo è stato accertato che il cavallo adulto era già stato identificato, ma la normativa prevede che tali animali debbano essere ospitati in locali attrezzati e autorizzati, condizione non rispettata nella stalla in questione. Il puledro, invece, era privo di microchip identificativo, obbligatorio per legge. Il microchip è stato subito applicato dal medico veterinario presente durante il controllo.
Per queste due violazioni – la detenzione degli animali in una struttura non autorizzata e la mancata identificazione del puledro – il gestore della stalla è stato sanzionato per un importo complessivo di 6000 euro.
Impegno costante per la tutela degli animali
Le forze dell’ordine sottolineano come i controlli sulle stalle e la collaborazione con i servizi veterinari rappresentino un presidio fondamentale per la tutela del benessere animale e per il contrasto alle situazioni di illegalità nel territorio di Catania. L’azione congiunta di Polizia e ASP si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla gestione degli animali, a beneficio della collettività e degli stessi animali coinvolti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.