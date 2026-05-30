Cavalli in fuga durante le prove della parata del 2 giugno a Roma, caos in strada in zona Terme di Caracalla

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Qualcosa è andato storto nel corso delle prove della parata della Festa della Repubblica, prevista per martedì 2 giugno. A Roma, nella zona in cui sorgono le Terme di Caracalla, nella notte tra il 29 e il 30 maggio, alcuni cavalli che saranno impiegati all’evento si sono imbizzarriti improvvisamente, fuggendo in strada. Così alcuni automobilisti che stavano transitando nell’area, si sono ritrovati a condividere la carreggiata con i quadrupedi.

Preparativi per la parata del 2 giugno, cavalli in fuga tra le vie di Roma

Il curioso episodio si è verificato intorno a mezzanotte. Nell’area delle Terme di Caracalla si sono radunati i reparti a cavallo in vista dei preparativi per le celebrazioni del 2 giugno.

Secondo le prime ricostruzioni, come riferito da RaiNews, alcuni fuochi d’artificio esplosi nelle vicinanze avrebbero fatto agitare gli animali, che, per lo spavento, hanno “rotto le righe”, riversandosi in strada e sfuggendo al controllo dei militari.

ANSA/TikTok

Si è generato il caos, con i cavalli che hanno iniziato a correre lungo Via Cristoforo Colombo, mentre militari a piedi e in sella tentavano di recuperarli e di riportare la situazione sotto controllo.

L’intervento della polizia e il recupero dei cavalli

Sul posto sono intervenute con le sirene accese anche pattuglie della polizia locale della Capitale che hanno provveduto a bloccare e poi smistare il traffico per scongiurare incidenti, organizzando deviazioni improvvise per far defluire i mezzi fuori dalla zona di rischio.

Nel frattempo i cavalli hanno continuato la loro fuga per diversi chilometri. Alcuni sono stati recuperati nella zona della Garbatella, mentre altri hanno proseguito verso l’EUR.

Alcune auto sono state danneggiate ma nessun ferito

I residenti, i pedoni e gli automobilisti presenti hanno guardato la scena increduli.

C’è anche chi ha immortalato l’episodio con dei video che sono stati diffusi sui social dove sono diventati rapidamente virali. D’altra parte non capita tutti i giorni di vedere sfrecciare cavalli al galoppo tra le strade, nel cuore di Roma.

RomaToday ha reso noto che alcuni equini, durante la fuga, hanno urtato alcuni veicoli in transito, danneggiandoli. Nessuno è rimasto ferito.