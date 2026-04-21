Cavalli in fuga sulla statale tra Monza e Cinisello Balsamo causano un incidente, uno è morto investito

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due cavalli in fuga sono finiti sulla statale 36 tra Monza e Cinisello Balsamo generando il caos. Uno dei due animali è stato colpito da una vettura in movimento ed è morto sul colpo, mentre l’altro è scappato fino ai pressi di un centro commerciale. Ferito a una zampa, è stato trovato e riportato presso il maneggio. L’incidente ha coinvolto diverse autovetture e causato il ferimento di circa 12 persone, tra le quali anche un bambino di sei anni.

Incidente sulla statale 36

Triste episodio sulla statale 36, tra Monza e Cinisello Balsamo. Due cavalli, in fuga lungo via Lombardia, sono finiti tra le macchine e uno dei due è stato investito da un’automobile. Lo scontro, avvenuto verso le 19:30 di lunedì 20 aprile, ha provocato la morte di uno dei cavalli e un tamponamento a catena con altri due veicoli.

L’altro cavallo ha proseguito la fuga fino a quando non è stato recuperato a circa 1 km di distanza nel Comune di Cinisello Balsamo. Anche questo avrebbe riportato dei danni dalla fuga: una ferita alla zampa.

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Il caos generato dalla fuga degli animali ha provocato anche una dozzina di feriti; tra questi si conta un bambino di sei anni e due persone sono state soccorse in codice giallo.

Due cavalli in fuga

Da quanto si apprende, i due animali sarebbero fuggiti da un campo del quartiere San Fruttuoso, proprio a ridosso della statale 36 nella periferia sud di Monza.

Repubblica parla di una fuga da un maneggio della zona, a poche decine di metri dall’imbocco delle tangenziali e dell’autostrada, in direzione sud verso Milano.

Purtroppo l’esito della vicenda ha visto uno dei due cavalli perire, ferito a morte dallo scontro con una vettura, mentre l’altro è rimasto ferito a una zampa.

I soccorsi

I feriti che hanno avuto la necessità di cure in ospedale sono stati trasportati in codice giallo al San Gerardo di Monza. Sul luogo dello scontro sono intervenute due ambulanze e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale.

I vigili del fuoco hanno aiutato a estrarre le persone rimaste bloccate nelle vetture e a liberare la carreggiata dalle auto danneggiate e dalla carcassa dell’animale.

Ora si indaga sull’accaduto: si cerca di capire come sia stata possibile la fuga dei due animali, se per un incidente, un caso sfortunato o per responsabilità e mancata attenzione da parte di qualcuno.