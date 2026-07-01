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È di una vittima e alcuni indagati il bilancio del tragico incidente avvenuto sulla Strada Statale 107 in località Campodanaro, dove una Fiat 500 ha investito un cavallo lasciato libero sulla carreggiata. L’episodio, avvenuto nella tarda serata del 19 giugno 2026, è stato seguito da complesse indagini che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di alcune persone ritenute responsabili della custodia degli animali.

La dinamica dell’incidente

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Polizia Stradale di Crotone, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ha avviato immediatamente approfondite attività investigative. Gli agenti hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare la provenienza e la proprietà dei cavalli che si trovavano sulla sede stradale al momento del sinistro.

L’incidente si è verificato intorno alle 23:20 del 19 giugno 2026, quando una Fiat 500, percorrendo la SS 107, si è trovata improvvisamente davanti alcuni cavalli che vagavano liberamente sulla carreggiata. L’impatto violento con uno degli animali ha causato la morte della passeggera dell’auto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la presenza degli equini sulla strada sarebbe stata determinata dalla mancata custodia da parte dei proprietari.

L’attività investigativa e gli accertamenti

Le indagini sono state condotte attraverso sopralluoghi, acquisizioni documentali, escussione di persone informate sui fatti e ulteriori accertamenti tecnici. Queste attività hanno permesso agli inquirenti di chiarire le circostanze che hanno portato i cavalli a trovarsi sulla Statale 107. La Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Dott. Domenico Guarascio, ha quindi iscritto nel registro degli indagati alcune persone, contestando loro la responsabilità per il reato di omicidio stradale.

Le ipotesi di reato e le responsabilità contestate

Agli indagati viene contestata, in via provvisoria, la responsabilità per omicidio stradale, con l’aggravante di imprudenza, negligenza, imperizia e inosservanza delle cautele necessarie nella custodia degli animali. Secondo quanto emerso, i soggetti avrebbero lasciato incustodito un gruppo di cavalli, permettendo così agli animali di accedere alla carreggiata e causando indirettamente il tragico incidente.

IPA