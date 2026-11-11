Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Macellazione abusiva, frodi alimentari e rifiuti smaltiti illegalmente: 7 indagati sono stati coinvolti in un’operazione dei Carabinieri. Su disposizione della Procura di Siracusa, è stata eseguita una misura cautelare ai domiciliari per un veterinario e sono stati sequestrati beni per circa due milioni di euro.

Le indagini e il presunto circuito illecito

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Ragusa, con il supporto dei comandi provinciali di Siracusa e Ragusa, hanno dato esecuzione all’ordinanza e al decreto di sequestro preventivo emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa. Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo, coinvolti in un’associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, alla frode nella tracciabilità degli animali, al commercio di alimenti nocivi e allo smaltimento illecito di rifiuti speciali.

L’indagine, coordinata dalla Procura, è partita da una notizia di reato raccolta dalla Stazione dei Carabinieri di Pachino ed è stata approfondita dai Nas anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e riprese audio-video. Gli investigatori hanno ricostruito una presunta organizzazione con ruoli distinti, attiva nell’approvvigionamento, nella macellazione e nella vendita di carne equina al di fuori delle regole sanitarie e di sicurezza alimentare.

Carne venduta e scarti abbandonati

Secondo la ricostruzione investigativa, i cavalli erano acquistati attraverso canali clandestini e risultavano formalmente non destinati al consumo umano. Gli animali sarebbero stati abbattuti e macellati in un casolare rurale collegato a un’azienda zootecnica, descritto come fatiscente e privo di autorizzazioni sanitarie e dei requisiti igienici minimi. La carne, potenzialmente rischiosa per la salute, sarebbe poi entrata nella vendita al dettaglio, attraverso una macelleria e diverse attività ambulanti di paninoteca in vari comuni della provincia.

Gli scarti e i sottoprodotti della macellazione sarebbero stati abbandonati e accumulati su terreni vicini a un’importante autostrada, formando discariche abusive di rifiuti speciali e causando un grave rischio per l’ecosistema. Le indagini hanno inoltre fatto emergere presunte irregolarità in un mattatoio della provincia: i documenti di accompagnamento dei cavalli sarebbero stati falsificati o alterati, con il presunto coinvolgimento dei titolari dell’impianto e di un veterinario ufficiale dell’Asp.

Misure e presunzione d’innocenza

Al veterinario è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Il sequestro preventivo ha riguardato beni ritenuti strumentali alle attività illecite: un mattatoio, una stalla, una macelleria e un’area scoperta utilizzata come discarica abusiva lungo l’asse autostradale. L’operazione rientra nell’attività di controllo e contrasto all’illegalità nel settore agroalimentare e zootecnico, a tutela dei consumatori, della tracciabilità degli alimenti e dell’ambiente.