Cavalli morti nell'incendio dell'ippodromo di Treviso, fiamme dalla paglia nelle scuderie del Sant'Artemio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un grave incendio divampato nelle scuderie dell’ippodromo Sant’Artemio di Treviso ha causato la morte di sei cavalli, che sono soffocati per avere inalato fumo. Le fiamme sono divampate in una struttura in legno dove erano ospitati diversi animali e dove era presente una grande quantità di paglia e fieno. Il materiale ha favorito la rapida propagazione del fuoco.

Incendio all’ippodromo di Treviso

Il fatto è avvenuto attorno alle 16:00 di lunedì 16 giugno. Sul posto, in via Felissenti, sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e Conegliano con cinque autobotti e una ventina di operatori.

Alta colonna di fumo sopra la città

La scuderia è stata gravemente danneggiata ed è in parte crollata. Una densa colonna di fumo nero si è alzata sopra la città di Treviso, rendendosi visibile a chilometri di distanza.

Le indagini sull’incendio

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Alcune prime ricostruzioni parlano di un possibile corto circuito a un quadro elettrico, con le fiamme che sarebbero poi state alimentate dalla paglia e dal fieno utilizzati per gli animali.

Il gestore dell’impianto, come riporta la rivista di settore Cavallo Magazine, ha riferito che nella struttura non vi sarebbero stati dispositivi elettrici in funzione al momento dell’incendio. Il bilancio avrebbe potuto essere anche peggiore: nell’area delle vecchie scuderie erano ospitati 8 o 9 cavalli.

Secondo quanto riportato dalla rivista, il primo a dare l’allarme sarebbe stato un dipendente della società di corse il cui ufficio è situato nei pressi della struttura ormai distrutta dalle fiamme. Il dipendente avrebbe avvisato della presenza di fumo e subito sarebbero scattate le misure di intervento. Ma in quel momento per i cavalli sarebbe stato già troppo tardi.

Fortunatamente, non ci sono persone ferite. Carabinieri e polizia locale stanno collaborando alle indagini per chiarire l’origine del rogo.

Il post del sindaco di Treviso

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha informato la cittadinanza sulle cause del fumo nero visibile dai cittadini con un sintetico post pubblicato su Facebook.

Un centinaio i commenti dei trevigiani alle parole del primo cittadino, in gran parte di dolore per la sorte dei cavalli morti nell’incendio.