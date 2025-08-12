Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre sanzioni, due denunce e sequestro di un’area a Misterbianco nella mattinata di mercoledì scorso. Un sito segnalato dai cittadini è stato controllato da Polizia di Stato, Polizia Locale e Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania per la presenza di un cavallo in condizioni precarie e una discarica abusiva. L’intervento è stato disposto per tutelare il benessere animale e l’ambiente, a seguito di segnalazioni su presunti maltrattamenti e violazioni ambientali.

Sinergia tra istituzioni dopo la segnalazione dei cittadini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che alcuni residenti avevano notato la presenza di un cavallo all’interno di un box fatiscente e una discarica a cielo aperto nei pressi di via Lenin a Misterbianco. La Polizia Locale, ricevuta la segnalazione, ha coinvolto la Squadra a Cavallo della Questura di Catania e i veterinari dell’Asp per organizzare un controllo congiunto. L’intervento è stato effettuato nella mattinata di mercoledì scorso, con l’obiettivo di verificare sia le condizioni dell’animale sia la regolarità dell’area dal punto di vista ambientale.

Controllo del cavallo e condizioni di detenzione

Una volta giunti sul terreno segnalato, gli agenti e il veterinario dell’Asp hanno ispezionato il box dove era custodito il cavallo. L’animale è risultato regolarmente censito e dotato di microchip, ma la struttura in lamiera in cui era tenuto non garantiva condizioni idonee per il suo benessere, soprattutto a causa delle temperature elevate che si sviluppavano all’interno. Per questo motivo, il cavallo è stato sottoposto a vincolo sanitario e, su disposizione dell’Autorità, trasferito dal proprietario presso un’azienda autorizzata fuori provincia.

Sanzioni e denuncia per maltrattamento di animali

I medici veterinari dell’Asp hanno contestato al proprietario dell’animale una sanzione superiore a 3.500 euro, poiché in quell’area non era consentito esercitare attività di allevamento e non erano stati effettuati i test obbligatori per l’anemia infettiva. Inoltre, l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali, reato per cui vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Scoperta di un’officina abusiva e sequestro dell’area

Durante il controllo, la Polizia Locale ha accertato che una parte del terreno era stata affittata a un uomo che aveva allestito un’officina meccanica completamente abusiva. Per questa attività non autorizzata, l’uomo è stato sanzionato per oltre 5.000 euro e l’intera area, insieme alle attrezzature utilizzate per la riparazione dei veicoli, è stata sottoposta a sequestro ai fini della confisca.

Discarica abusiva e denuncia per violazione del codice dell’ambiente

L’altra porzione del terreno era stata concessa in affitto a un secondo soggetto, che aveva realizzato una vera e propria discarica a cielo aperto, in violazione delle norme ambientali. Anche in questo caso, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti, con la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Nel sito sono stati rinvenuti rifiuti di ogni genere, inclusi elettrodomestici contenenti materiali altamente inquinanti e pericolosi per l’ambiente.

Impatto ambientale e obbligo di bonifica

La gravità dei reati ambientali accertati ha destato particolare allarme per la salute pubblica e la tutela del territorio. L’intera area è stata sottoposta a sequestro e sarà compito dell’indagato procedere alla bonifica, come previsto dalla normativa vigente, per ripristinare le condizioni di sicurezza ambientale.

Collaborazione istituzionale e ruolo dei cittadini

L’operazione ha evidenziato l’efficacia della collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte e l’importanza delle segnalazioni tempestive da parte dei cittadini. La sinergia tra Polizia di Stato, Polizia Locale e Asp di Catania ha permesso di intervenire rapidamente per tutelare sia il benessere animale che l’ambiente, prevenendo ulteriori illeciti e garantendo la sicurezza della comunità.

Conclusioni e prospettive future

Il caso di Misterbianco rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa portare a risultati significativi nella lotta contro il maltrattamento di animali e la gestione illecita di rifiuti. Le autorità hanno ribadito l’importanza di continuare a segnalare situazioni sospette e di mantenere alta l’attenzione su questi temi, fondamentali per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

