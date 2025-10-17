Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cavallo è morto in strada a Catania, in viale Andrea Doria. L’animale è stato trovato senza vita accanto a un calesse. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali comportamenti illeciti.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato alle 5.30 di mattina, quando è stata segnalata la presenza di un cavallo morto e di un calesse sulla carreggiata in direzione Misterbianco, nei pressi della cittadella universitaria di Catania. Sul posto sono intervenuti inizialmente gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi di competenza. Si sono create diverse code di mezzi che hanno mandato in tilt il traffico.

L’arrivo del veterinario e le prime ipotesi sulle cause della morte

Poco dopo, è giunto anche il medico del Servizio di sanità pubblica veterinaria del Dipartimento di Prevenzione veterinaria dell’ASP di Catania. Il veterinario, dopo un attento esame dell’animale, ha escluso la presenza di segni di violenza o maltrattamento. Secondo una prima valutazione, il cavallo potrebbe essere deceduto a causa di un ictus seguito da arresto cardiaco.

La testimonianza del proprietario e la richiesta di soccorso

Il proprietario e conducente del calesse, presente sul luogo dell’accaduto, ha raccontato agli agenti di aver notato che il cavallo trascinava una gamba poco prima di cadere a terra. Ha inoltre dichiarato di aver chiamato immediatamente il numero unico di emergenza per segnalare l’evento e chiedere aiuto.

Controlli sull’azienda e regolarità della scuderia

Durante la ricostruzione dei fatti, i cavalieri della Squadra a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno effettuato, insieme al veterinario, un’ispezione presso l’azienda proprietaria del cavallo, situata a Picanello. Dal controllo è emerso che l’azienda era già stata sottoposta a verifica in passato, risultando in regola e titolare di un codice aziendale. Il cavallo deceduto era regolarmente registrato con microchip e faceva parte della scuderia. Non sono stati trovati farmaci vietati né altre irregolarità, ma sono stati disposti ulteriori approfondimenti sull’animale deceduto.

Sanzioni per irregolarità del calesse

Gli agenti della Squadra Volanti hanno contestato al proprietario, anche titolare dell’azienda, le sanzioni previste dal codice della strada. In particolare, sono state rilevate irregolarità relative alla circolazione del calesse a trazione animale: il mezzo era privo di sistema di frenata, di segnalazione di pericolo, di segnalazione visiva e mancava della targa rilasciata dal comune di residenza del conducente.

Ulteriori accertamenti in corso

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare se vi siano stati comportamenti di maltrattamento e per accertare se il cavallo fosse destinato a corse clandestine. Al momento, non sono emerse prove di reati, ma le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda che ha scosso la comunità di Catania.

Polizia