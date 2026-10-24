Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cavallo di sei mesi è stato salvato da una stalla abusiva nel Villaggio Zia Lisa, a Catania. Un uomo di 41enne è stato denunciato per malgoverno di animali e sanzionato dopo i controlli della Polizia di Stato e del servizio veterinario dell’Asp. Per prestare le cure necessarie al puledro, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco

Il controllo e il salvataggio del cavallo a Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è stato svolto nell’ambito dei controlli disposti dalla Questura di Catania per tutelare la salute e il benessere degli animali. In pattuglia, gli agenti della squadra a cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato un manufatto in cemento costruito senza autorizzazione su un terreno comunale. Con loro è intervenuto il personale veterinario dell’Asp di Catania.

Per consentire l’accesso alla struttura, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il puledro si trovava in un box senza illuminazione e privo delle attrezzature necessarie al sostentamento e alle cure mediche. La stalla, inoltre, non rispettava i requisiti minimi per il benessere dell’equide.

Denuncia e sanzione

Gli accertamenti hanno portato all’identificazione dell’utilizzatore della stalla, un uomo di 41 anni che si è presentato sul posto rivendicando la proprietà del cavallo. Al termine delle verifiche, l’animale è stato trasferito in una struttura idonea, dotata di codice aziendale. Le spese del trasferimento sono state sostenute dal proprietario.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per malgoverno di animali. Per la mancata identificazione dell’equide, l’assenza del codice stalla e il mancato rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza dei locali di allevamento, gli è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa complessiva di 6.500 euro.

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