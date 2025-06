Cavallo sequestrato a Catania in una stalla segnalata per forte odore di letame: video dell'intervento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pregiudicato è stato denunciato a Catania per malgoverno di animali. Inoltre gli è stata inflitta una multa da 4.500 euro. Un cavallo è stato sequestrato in una stalla abusiva nel quartiere San Cristoforo.

Controlli mirati nel quartiere San Cristoforo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, gli agenti della squadra a cavallo e della squadra volanti della Questura di Catania, insieme ai medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania, hanno effettuato un controllo mirato in una stalla situata nel quartiere San Cristoforo. La segnalazione era partita a causa del forte odore di letame che si sprigionava dalla struttura.

Accertamenti e riscontri

Dopo aver rintracciato il titolare della stalla, i poliziotti e i veterinari sono entrati per eseguire tutti gli accertamenti necessari. Le verifiche immediate dei medici veterinari dell’ASP hanno confermato che, sebbene il cavallo fosse in ottima salute, munito di microchip e passaporto, il garage adibito a ricovero per l’animale mancava del prescritto codice aziendale e dei requisiti necessari per ottenerlo. Inoltre, non era idoneo a garantire il benessere dell’animale.

Denuncia e sanzioni

Per queste ragioni, l’uomo, un pregiudicato catanese di 49 anni, è stato denunciato per malgoverno di animali. Nonostante la presunzione di innocenza che vale fino a condanna definitiva, nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per un ammontare di oltre 4.500 euro.

Sequestro e affidamento del cavallo

Il cavallo è stato sequestrato e affidato a un’azienda specializzata, garantendo così il suo benessere e la sua sicurezza.

Un’azione di monitoraggio costante

L’attività della Polizia di Stato e del Servizio veterinario dell’ASP si inserisce in un più ampio e costante monitoraggio effettuato dalla Questura di Catania. Questo monitoraggio ha consentito, anche quest’anno, di tutelare efficacemente la salute e la vita di diversi cavalli, sequestrare stalle abusive e prevenire la macellazione abusiva e le corse clandestine.

