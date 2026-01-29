Cavo Dragone contro l'esercito europeo nonostante gli schiaffi di Trump alla Nato, "la minaccia è la Russia"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Torna a dire la sua l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, da un anno alla guida del Comitato Militare della Nato e nonché già capo di Stato maggiore della Difesa italiano. Per Cavo Dragone non serve un esercito europeo e la Russia è la vera minaccia. L’ammiraglio propone una cooperazione più stretta tra industria bellica Ue e Usa dal momento che, sostiene, il legame con gli Stati Uniti, anche sotto l’Amministrazione Trump, resta fondamentale e indiscutibile.

Giuseppe Cavo Dragone contro l’esercito europeo

Giuseppe Cavo Dragone traccia la rotta per il futuro dell’Alleanza atlantica in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Il punto più caldo riguarda l’autonomia strategica dell’Europa: nonostante le spinte verso la creazione di un esercito dell’Unione, Cavo Dragone è categorico: “Non sposo l’idea di esercito europeo, resto legato alla Nato assieme agli Usa: un’alleanza virtuosa e navigata”.

E ancora: “I militari americani rimangono fondamentali, potranno esserci in futuro dei riorientamenti parziali e ci adatteremo in modo flessibile”.

Oltretutto adesso avremo più fondi grazie agli apporti europei e questo permetterà una più stretta collaborazione con le industrie militari… Il legame Usa-Ue resta indiscutibile“, aggiunge.

All’obiezione sul fatto che Trump abbia “preso a schiaffi l’Europa” Cavo Dragone replica così: “Sì lo ha fatto, però in altri consessi lo stesso Trump ha ribadito la validità della Nato”.

Cavo Dragone e la Russia

“Al cuore resta la minaccia russa, che è stata confermata dal 2022 e che guida la nostra strategia. Dobbiamo continuare a esercitare deterrenza“, argomenta l’ammiraglio Cavo Dragone. Traduzione: non bisogna discostarsi dalle decisioni prese in merito alle spese militari.

L’ammiraglio sottolinea come a quasi cinque anni dall’invasione, l’Ucraina continua a dimostrare grande resistenza nonostante l’inverno durissimo, mentre l’avanzata russa resta minima: in 20 mesi Mosca ha guadagnato meno di 50 chilometri, pagando un costo umano altissimo: circa 1,2 milioni di soldati russi morti dall’inizio della guerra, di cui 300 mila negli ultimi dieci mesi. La Russia ha inoltre gravi difficoltà di reclutamento e non riesce a rimpiazzare le perdite.

Sul piano strategico, Putin non ha raggiunto nessuno degli obiettivi iniziali: non ha conquistato l’intera Ucraina né completato l’occupazione del Donbass. Al contrario, la Nato è oggi più forte e coesa.

Lo stato di salute della Nato

Cavo Dragone sottolinea come, dal suo punto di vista, la Nato goda di ottima salute nonostante le frizioni fra Usa e Paesi Ue per la Groenlandia: “La Nato non è assolutamente in crisi”, assicura.