Cavo Dragone respinge lo spettro di una guerra in Europa, in che modo l'Italia può essere coinvolta

L’attacco iraniano alla base italiana di Camp Singara a Erbil, in Iraq, ha alimentato i timori di un possibile coinvolgimento del nostro Paese nel conflitto che vede contrapposti l’Iran e la coppia Usa-Israele. Sul tema è intervenuto il chairman del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, per anni attivo nei teatri operativi del Medio Oriente. Lo spettro di un conflitto che si allarghi all’Europa sarebbe da escludere, ma in ogni caso “non esiste una minaccia che l’Occidente e la Nato non siano in grado di affrontare”. Perché l’Iran non ha interesse a colpire Stati come l’Italia?

Cosa ha detto Cavo Dragone sulla possibilità che la guerra arrivi da noi

Avevamo già sottolineato come i conflitti in Medio Oriente e la guerra in Ucraina siano sintomi diversi di una comune crisi della faglia eurasiatica, che tramite la Russia e l’Iran collega(va) Oriente e Occidente.

In un’intervista a La Repubblica, l’ammiraglio Cavo Dragone riprende questa base analitica per evidenziare la velocità di propagazione della contesa bellica dal Mar Nero e dal Golfo Persico fino al Mediterraneo, con effetti su scala globale.

Deve essere chiaro che non esiste una minaccia che l’Occidente e la Nato non siano in grado di affrontare, con una cooperazione sempre più stretta con l’Unione Europea e con le Nazioni Unite. La coesione dell’Alleanza è un dato fuori discussione, c’è in gioco la credibilità dell’Occidente.

Crosetto: “L’Italia non è in guerra”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito la linea ufficiale dell’Italia: “Non siamo in guerra con nessuno”. E, dall’altro lato, di non essere “succube” degli Stati Uniti. Su quest’ultimo punto la realtà dei fatti dissente.

L’Italia, come gli altri Stati europei, dipendono nella loro rotta strategica dalle decisioni di Washington. Decine di migliaia di militari statunitensi sparsi sul continente ce lo ricordano in maniera plastica.

Perché l’Iran non ha interesse ad attaccarci

Come abbiamo già osservato, i rischi più probabili per l’Italia riguardano eventuali attentati terroristici, cyber attacchi e campagne di disinformazione. Dal punto di vista militare, le basi americane sul nostro territorio non rappresentano un bersaglio privilegiato per l’Iran e i suoi agenti di prossimità.

Teheran non ha motivazioni strategiche né tattiche per “guastare” l’approdo di tutti i traffici mondiali, cioè l’Europa. Nonostante sia campo imperiale americano, il quadrante eurasiatico è il “premio” di ogni azione degli altri imperi cooperanti dell’Iran, cioè Cina e Russia.

Diverso il discorso per Camp Singara, la base italiana in Iraq. Incastonata nel Kurdistan iracheno, in una zona strategica al confine anche con Turchia e Siria, la struttura di Erbil è per la Repubblica Islamica un punto della costellazione militare americana in Medio Oriente. Un linfonodo da infiammare per aumentare la pressione su Usa e Israele.

Il caso del militare francese ucciso

Come ha ricordato Crosetto, i militari “sanno di correre rischi” e l’incidente può capitare. Come nell’attacco con droni iraniani a Erbil, in cui è morto un soldato francese. Un attentato che ricorda a noi italiani i 19 connazionali morti a Nassiriya nel 2003, nell’ambito di un’altra escalation mediorientale.

In quella zona di confine, centinaia di militari europei sono stati dispiegati negli scorsi decenni per combattere l’Isis. Nella pratica, su impulso degli Usa, le truppe hanno popolato un mosaico regionale fortemente frammentato.

Una dimostrazione palese all’Iran e alle milizie siro-irachene che Teheran ha finanziato e armato per anni. Con un messaggio chiaro: l’Occidente a guida americana è presente in Medio Oriente per restarci. In ottemperanza all’obiettivo strategico statunitense di non lasciar emergere alcun Paese egemone.

La Nato e l’Articolo 5, cosa succede se ci attaccano

Il discorso di Cavo Dragone prende in esame sia l’aspetto ideologico sia l’aspetto operativo di un possibile intervento della Nato in caso di attacco a uno Stato membro. Cioè dell’applicazione dell’ormai celebre Articolo 5 sul mutuo soccorso, il quale non funziona “istantaneamente” come si potrebbe immaginare.

Partiamo da un presupposto tecnico: il Mediterraneo è un fronte privilegiato per la sicurezza dell’Alleanza atlantica. Vuol dire che gli Usa hanno profuso enormi sforzi per controllare i mari europei, in primis il “nostro”, oltre al Baltico.

Attraverso gli Stati membri affacciati sul Mar Nero e i Paesi arabi e Israele sul Mar Rosso, Washington ha imposto il proprio controllo su tutti gli Stretti di ingresso al grande mercato europeo, autentica perla della globalizzazione.

Detto questo, definiamo cosa prevede davvero l’Articolo 5. Se un Paese della Nato viene attaccato, la regola non impone una risposta militare automatica da parte di tutta l’Alleanza. Prevede al contrario una consultazione, più o meno immediata, ma sempre e comunque coordinata dagli Stati Uniti.

Se impariamo a guardare alla Nato come sinonimo della presenza militare Usa sul continente, riusciamo a comprendere come il possibile intervento di italiani ed europei sia di supporto alle forze americane.

Come d’altronde è successo in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle e al Pentagono. L’Articolo 5 della Nato fu appunto applicato solo in quell’occasione. L’Italia si offrì di unirsi alle operazioni in Medio Oriente, finendo per effettuare il consueto sostegno logistico.