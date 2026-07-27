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È scattata una denuncia per minacce e percosse in seguito a un episodio avvenuto sulla SR 666, nei pressi di Ceccano (Frosinone), che ha visto coinvolto un uomo di 60 anni residente nella cittadina. L’uomo è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato dopo un’aggressione ai danni di un ciclista, avvenuta lo scorso aprile, a seguito di un diverbio nato da una manovra pericolosa effettuata da un gruppo di motociclisti.

I fatti: un diverbio che degenera

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, nel mese di aprile un gruppo di motociclisti e un ciclista sono stati protagonisti di un acceso diverbio sulla SR 666, nota anche come “forca d’Acero”. Questa strada, molto frequentata da ciclisti e motociclisti soprattutto tra aprile e settembre, è stata teatro di una manovra pericolosa compiuta da uno dei motociclisti, che ha costretto il ciclista a cambiare bruscamente traiettoria, provocandogli una escoriazione a una gamba.

Dalla lite all’aggressione fisica

La situazione è rapidamente degenerata: dopo il primo scontro verbale, il ciclista si è rivolto a una pattuglia della Polizia Stradale presente sul tratto per lamentare l’accaduto. Tuttavia, poco dopo, è stato fermato da uno dei motociclisti, che lo ha percosso e strattonato, aggravando ulteriormente la situazione.

Le indagini e la denuncia

A seguito della querela presentata dalla vittima, gli agenti del Commissariato di P.S. di Sora hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire all’identità dell’autore dell’aggressione. Le successive verifiche hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave nei confronti del 60enne residente a Ceccano, che è stato denunciato per minacce e percosse.

Un episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale

L’episodio avvenuto sulla SR 666 mette in luce ancora una volta i rischi legati alla convivenza tra ciclisti e motociclisti sulle strade più trafficate, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Le forze dell’ordine invitano alla prudenza e al rispetto reciproco per evitare che situazioni simili possano degenerare in episodi di violenza e aggressione.

IPA