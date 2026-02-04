Cecchini del weekend a Sarajevo, indagato 80enne di Pordenone sospettato di aver pagato per sparare sui civili

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 80enne di Pordenone è indagato nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini del weekend” di Sarajevo. La Procura di Milano ha chiesto all’80enne, ex autotrasportatore, di recarsi lunedì negli uffici per un interrogatorio. I magistrati indagano sull’organizzazione che permetteva a persone facoltose di sparare sui civili durante l’assedio di Sarajevo, tra il 1992 e il 1995.

L’indagine della Procura di Milano sui cecchini di Sarajevo

La notizia è stata riportata dall’ANSA, che parla di sviluppi di primo piano nell’indagine condotta dal Ros dei carabinieri e coordinate dal pm Alessandro Gobbis della Procura di Milano. L’inchiesta è partita nei mesi scorsi sulla base di un esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni, assistito dagli avvocati Nicola Brigida e Guido Salvini.

Nella denuncia vengono riportate, tra le altre cose, anche le parole dell’ex 007 bosniaco Edin Subasic, che ha riferito di aver avuto contatti all’epoca con il Sismi. Secondo l’AGI, una donna avrebbe confermato l’identità dell’ex camionista di Pordenone, che si sarebbe vantato con alcuni conoscenti di essere andato “a uccidere oltre confine”.

I “turisti” partivano da Trieste per andare a sparare

Secondo la ricostruzione di Subasic, il Sismi era a conoscenza dei viaggi in partenza da Trieste da parte di persone che pagavano per sparare, dalle colline, sui civili della Sarajevo assediata dalle forze serbo-bosniache. Ciò sarebbe accaduto all’inizio del 1994 e sarebbero stati gli stessi servizi segreti italiani a porre fine a questi “safari dell’orrore”.

L’ex agente bosniaco aveva inoltre affermato che potevano esistere documenti contenenti intercettazioni tra agenti segreti bosniaci e italiani, complete di presunte “identificazioni” degli assassini. A pagare per sparare sui civili sarebbero stati facoltosi uomini d’affari occidentali, disposti a spendere cifre altissime per una trasferta di due o tre giorni nella Bosnia martoriata dalla guerra. La maggior parte delle partenze avveniva da Trieste, ma alcuni si muovevano anche da Belgrado. Sul caso si stanno muovendo anche Francia, Svizzera e Belgio, perché questi “tiratori”, stando agli atti, non sarebbero stati solo italiani

Per la Procura di Milano si tratta del primo riscontro sui nomi delle persone coinvolte, anche se il coinvolgimento dell’80enne di Pordenone è ancora in fase di chiarimento.

Italiani provenienti anche da Milano e Torino

Nelle denunce depositate dall’ex sindaca di Sarajevo, Benjamina Karić, comparivano già almeno cinque nomi di persone che avevano raccontato la vicenda nel documentario Sarajevo Safari di Miran Zupančič del 2022.

Negli ultimi mesi, inoltre, il giornalista investigativo croato Domagoj Margetić aveva annunciato una denuncia nei confronti del presidente serbo Aleksandar Vučić, ipotizzandone il coinvolgimento poiché, da giovane volontario, sarebbe stato presente in una delle postazioni militari di Sarajevo, capitale della Bosnia.

Tra gli atti figura anche il racconto di “un soldato serbo catturato”, che disse a un agente bosniaco di aver visto con i propri occhi il trasporto di uno dei “cacciatori”. Fu lo stesso testimone a parlare di italiani arrivati da Milano, Torino e Trieste.