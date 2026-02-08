Cecchini del weekend a Sarajevo, parla l’80enne di Pordenone: “Mi sento tranquillo, si sgonfierà tutto”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’80enne della provincia di Pordenone coinvolto nell’inchiesta sui “cecchini del weekend” di Sarajevo è pronto a rispondere alle domande dei magistrati. Giuseppe Vegnaduzzo, ex camionista, avrebbe ammesso di essere andato in Bosnia durante la guerra, ma solamente per motivi di lavoro. “Mi sento tranquillo, nella vita ne ho passate tante”, ha detto.

Cecchini di Sarajevo, domani Vegnaduzzo a Milano

Raggiunto dall’ANSA, l’80enne di San Vito al Tagliamento non è sembrato turbato dall’indagine della Procura di Milano che lo ha coinvolto.

Domani Giuseppe Vegnaduzzo sarà nel capoluogo lombardo accompagnato dai suoi legali per chiarire la sua posizione nell’ambito dell’inchiesta sui “turisti cecchini” di Sarajevo durante il periodo della guerra nella ex Jugoslavia.

ANSA

Le parole dell’80enne indagato per i “safari” di Sarajevo

“Mi sento tranquillo, non sono preoccupato, questa è solo una delle tante vicende, grandi o piccole, che mi son capitate nella vita”, sono le parole di Vegnaduzzo riportate dall’ANSA.

“Adesso la gente chiacchiera perché la cosa è grossa e tutti evitano di parlarmi direttamente, ma vedrai che tra qualche tempo si sgonfia tutto”, ha aggiunto. Le persone vicine all’anziano, ex camionista, fanno sapere che l’uomo ha intenzione di rispondere alle domande punto per punto e che l’interrogatorio sarà un’opportunità per fare chiarezza.

Il pensionato è indagato per omicidio volontario continuato e aggravato nell’ambito dell’indagine scaturita da un esposto presentato dallo scrittore Ezio Gavazzeni. Negli atti dell’inchiesta ci sono anche la denuncia dell’ex sindaca di Sarajevo, Benjamina Karic, e la testimonianza di un prigioniero serbo catturato dai bosniaci.

L’anziano non si avvarrà della facoltà di non rispondere

Secondo l’ipotesi dei magistrati, tra il 1993 e il 1995 sarebbero partite comitive di italiani e stranieri che avevano acquistato dei “pacchetti” offerti dai serbi-bosniaci che assediavano Sarajevo. Pagando alcuni milioni di lire, secondo alcune versioni, si otteneva la possibilità di sparare contro i civili dalle colline che circondavano la città.

Nelle indagini è finito l’80enne della provincia di Pordenone, che sempre secondo quanto riportato dall’ANSA avrebbe ammesso di essersi recato in Bosnia nel periodo indicato dagli inquirenti “ma per lavoro, non per caccia”. Secondo l’anziano, il suo coinvolgimento nell’indagine sarebbe dovuto esclusivamente alle interpretazioni errate dei suoi racconti al bar.

Il suo avvocato, Giovanni Menegon, ha confermato al Gazzettino che Vegnaduzzo non si avvarrà della facoltà di non rispondere e intende dimostrare la propria estraneità.