Cecilia De Astis investita e uccisa a Gratosoglio, fermati i minorenni in fuga: chi sono e dove erano nascosti

Sono stati rintracciati i quattro minorenni che a bordo di un’auto rubata avevano investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis a Milano, nel quartiere Gratosoglio. La loro fuga è durata meno di 24 ore, gli agenti della polizia locale li hanno individuati in un campo nomadi della zona. Si tratta di tre ragazzini e una ragazzina, stranieri, avrebbero tutti meno di 14 anni.

Investita e uccisa a Milano, fermati i minorenni in fuga

È durata neanche 24 ore la fuga dei giovanissimi pirati della strada ritenuti responsabili dell’investimento avvenuto a Gratosoglio, alla periferia di Milano, che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis.

Gli agenti della polizia locale hanno individuato e bloccato i quattro minorenni nella mattinata di martedì 12 agosto. Lo riporta Ansa.

ANSA L’auto che ha travolto e ucciso la 71enne a Milano

Il Corriere della Sera riferisce che li hanno trovati in un campo nomadi abusivo della zona, non lontano dal luogo dell’incidente.

Chi sono i quattro ragazzini

I quattro minorenni fermati dalla polizia locale sono tre ragazzini e una ragazzina.

Sarebbero stranieri ma nessuno di loro aveva documenti addosso, sono in corso le procedure di identificazione.

Repubblica riferisce che avrebbero tutti circa dieci anni e sarebbero di origini rom.

La loro posizione è ora al vaglio degli inquirenti, dato che avendo meno di 14 anni non sono imputabili.

Cecilia De Astis investita e uccisa a Gratosoglio

Cecilia De Astis è stata investita e uccisa a Gratosoglio, quartiere alla periferia di Milano, nella mattinata di lunedì 11 agosto.

L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno in via Michele Saponaro.

La 71enne pensionata stava camminando sul marciapiede, diretta a prendere il tram per andare a casa, quando è stata travolta da una Citroen Ds4 con a bordo i quattro ragazzini.

La vettura è risultata rubata domenica sera a dei turisti francesi da poco arrivati in città.