Cecilia De Astis investita e uccisa a Gratosoglio, sud Milano, l'appello dei figli ai fuggitivi a costituirsi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Cecilia De Astis è stata investita e uccisa a Gratosoglio, periferia di Milano, nella mattinata dell’11 agosto da un’auto risultata poi rubata e sulla quale erano presenti 4 persone. I figli della 71enne hanno lanciato un appello ai fuggitivi che sono scappati dopo averla travolta. “Costituitevi, fatevi un esame di coscienza”, hanno detto.

Incidente stradale a Milano: muore una donna di 71 anni

Una donna di 71 anni è stata investita e uccisa sul colpo a Milano mentre stava facendo una passeggiata. Cecilia De Astis, questo il suo nome, è stata travolta da una Citroen, rubata qualche ora prima, e sulla quale viaggiavano 4 persone che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbero essere minorenni.

La Procura ha aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso e di furto di auto.

ANSA

L’appello dei figli di Cecilia De Astis

A poche ore dall’incidente stradale, i figli della donna, Gaetano e Filippo, si sono voluti rivolgere ai quattro fuggitivi.

Intervistati dal TgR Lombardia e dal Tg5 hanno rivolto loro un appello accorato. “Costituitevi, fatevi un esame di coscienza, se non vi fate trovare, potrebbe essere peggio”.

In precedenza i due si erano recati sul luogo dell’incidente per raccogliere gli effetti personali della madre.

Le indagini e la ricostruzione dell’incidente

Le indagini sono in corso e puntano a rintracciare i quattro giovani che si trovavano a bordo della Citroen: la loro fuga è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona, mentre alcuni testimoni li avrebbero visti attraversare i binari del tram di via Saponaro.

L’auto sarebbe stata riconosciuta da un turista francese cui era stata rubata la notte precedente. La Citroen sulla quale i 4 viaggiavano – si tratterebbe di 3 ragazzi e una ragazza – avrebbe percorso via Saponaro a velocità sostenuta verso il centro della città. In questo frangente il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo che avrebbe scavalcato il cordolo e sarebbe piombato sull’area verde dove si trovava la donna. I ragazzi non hanno atteso l’arrivo dei soccorsi né chiamato l’ambulanza.

Cecilia De Astis era una ex dipendente del cotonificio Cederna ed era in pensione. La 71enne è stata sbalzata per diversi metri ed è deceduta per le gravi lesioni riportate nell’incidente.