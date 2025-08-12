Cecilia De Astis investita e uccisa da minorenni in auto, Salvini contro la sinistra: la risposta di Calenda

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto sulla morte di Cecilia de Astis, investita e uccisa a Milano da un’auto pirata, attaccando la sinistra e, in particolare il sindaco Beppe Sala. “Campo rom da sgomberare subito. Sindaco Sala e sinistra, ci siete?”, ha scritto il leader della Lega in un post. Pronta la replica di Carlo Calenda, fondatore di Azione: “Io sono d’accordo, ma chiedilo al Ministro degli Interni“.

L’attacco di Matteo Salvini alla sinistra

Su X Matteo Salvini ha pubblicato un post con un’immagine di Cecilia de Astis e dell’auto distrutta che l’ha investita. A ucciderla sarebbero stati quattro minorenni residenti in un campo rom.

“Cecilia, 71enne milanese, stava camminando nel quartiere Gratosoglio a Milano in una calda giornata di agosto. È stata travolta e uccisa da un’auto pirata – ha scritto il ministro – RUBATA e guidata, come riportano le cronache, da QUATTRO MINORENNI Rom. Pare di neanche dieci anni!”.

ANSA

L’auto che ha investito Cecilia De Astis

“Se quanto riportato dai giornali rispondesse al vero – ha aggiunto – sarebbe pazzesco. Campo ROM da sgomberare subito, e poi radere al suolo, dopo anni di furti e violenze, pseudo “genitori” da arrestare e patria potestà da annullare. Sindaco Sala e sinistre, ci siete???”.

La replica di Carlo Calenda che spiazza Salvini

Facendo repost del contenuto di Matteo Salvini, Carlo Calenda (centrosinistra) ha commentato sempre su X di essere favorevole allo sgombero di tutti i campi Rom.

Poi però la puntualizzazione del leader di Azione: “Non ho capito però perché lo chiedi al Sindaco e non al Ministro degli Interni. Mi sembra una presa per i fondelli dei cittadini per ragione di propaganda politica. Il che è fondamentalmente l’unica cosa che fai nella vita”.

Chi ha investito e ucciso Cecilia de Astis

Al di là del dibattito politico, la morte di Cecilia de Astis apre un complesso caso giudiziario. L’11 agosto 2025 la donna di 71 anni è stata investita e uccisa da un’auto, che era stata rubata il giorno precedente.

L’anziana stava attraversando via Saponaro sulle strisce pedonali quando una Citroen DS4, con targa francese e con a bordo quattro persone, l’ha travolta. I quattro dopo l’incidente si sono dati alla fuga. Poche ore dopo, le indagini hanno portato all’arresto di tre bambini e una bambina, tutti appunto minorenni sotto i 14 anni, rintracciati in un campo rom.

Dopo l’impatto mortale, avevano abbandonato il mezzo e si erano dati alla fuga a piedi senza prestare soccorso. Vista la giovane età nessuno di loro è imputabile. Della loro posizione si occuperà la Procura dei Minori di Milano, pur non potendo essere processati penalmente, i quattro potrebbero essere sottoposti a provvedimenti di tutela e rieducazione da parte della giustizia minorile.