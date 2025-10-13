Cecilia Parodi condannata a 18 mesi per odio razziale e diffamazione dopo la denuncia di Liliana Segre

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La scrittrice e attivista Cecilia Parodi è stata condannata a 18 mesi di carcere per odio razziale e diffamazione. Parodi era stata denunciata dalla senatrice a vita Liliana Segre, che era tra le persone insultate nel video che ha portato al processo. Alla senatrice anche 10mila euro di risarcimento.

La condanna a Cecilia Parodi

Cecilia Parodi, attivista e scrittrice, è stata condannata in primo grado a un anno e 6 mesi di carcere per “propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale” e per diffamazione aggravata dall’odio razziale.

L’attivista era stata denunciata dalla senatrice a vita Liliana Segre per i contenuti di un video pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale rivolgeva vari insulti razziali a persone di religione ebraica o nazionalità israeliana.

ANSA Liliana Segre

I fatti risalgono al luglio del 2024, mentre la denuncia di Liliana Segre e la relativa indagine della procura di Milano invece all’agosto successivo.

I risarcimenti a Segre e alle altre parti civili

Parodi non è stata condannata soltanto a 18 mesi di carcere con pena sospesa. Nel processo, infatti, si sono costituite diverse parti civili, vale a dire persone od organizzazioni che si ritengono danneggiate dai reati contestati in modo indiretto e che chiedono di conseguenza un risarcimento.

La scrittrice dovrà quindi pagare diversi risarcimenti. Il più alto è quello dovuto a Liliana Segre, citata direttamente nel video incriminato, e sarà di 10mila euro.

Parodi dovrà inoltre pagare 5mila euro a favore di The International Association of Jewish Lawyers and Jurists e 500 euro per il suo presidente, assistiti dal legale Luigi Florio, e altri 5mila euro per l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Il video di Cecilia Parodi

Parodi aveva pubblicato il video incriminato su Instagram nel contesto della guerra tra Hamas e Israele, per criticare l’esercito di Tel Aviv e le sue azioni nella Striscia di Gaza. Nel video aveva detto:

Io odio tutti gli ebrei, odio tutti gli israeliani. Odio quelli che li difendono. Tutti i giornalisti, tutti i politici.

Continuava poi dicendo: “Se un giorno dovessi vedervi tutti appesi per i piedi, e non basta piazzale Loreto, serve piazza Tien An Men, io vi giuro che sarò in prima fila a sputarvi addosso”.