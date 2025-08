Cede balaustra al Teatro Olimpico di Vicenza, due turisti cadono mentre stavano scattando una foto: feriti

Incidente al Teatro Olimpico di Vicenza: due turisti austriaci, un uomo di 55 anni e un ragazzo di 14, forse padre e figlio, sono caduti per oltre 2 metri dopo che la balaustra a cui si erano appoggiati per scattare un selfie ha improvvisamente ceduto.

Turisti cadono da balaustra al Teatro Olimpico di Vicenza

Secondo le prime ricostruzioni fornite da testimoni e soccorritori, la comitiva di visitatori stava osservando le celebri scenografie lignee di Vincenzo Scamozzi quando, all’improvviso, la balaustra ornamentale della prima fila delle gradinate ha ceduto sotto il peso dei due turisti.

L’uomo e il ragazzo sono così precipitati nell’area sottostante, riservata all’orchestra, facendo un volo di circa 2 metri e mezzo.

ANSA

Gli interni del Teatro Olimpico di Vicenza in una foto di repertorio

Le urla e lo spavento degli altri visitatori hanno immediatamente richiamato l’attenzione del personale, che ha allertato il 118 e la polizia Locale.

Come stanno i turisti feriti

L’uomo ha riportato un trauma cranico e dorsale ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è tuttora ricoverato in osservazione.

Il ragazzo di 14 anni ha subito contusioni al gomito e al polso sinistro, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni: è stato dimesso in serata. Nessuno dei due risulta in pericolo di vita.

Il Comune di Vicenza apre un’indagine

Il Comune di Vicenza ha confermato l’apertura di una indagine tecnica per verificare lo stato di manutenzione della balaustra crollata e accertare eventuali responsabilità.

Saranno visionate anche le immagini di sorveglianza per comprendere se la struttura abbia ceduto per un difetto materiale o se il fatto sia da imputare a un eventuale uso improprio da parte dei due turisti.

“Stiamo collaborando con la direzione del teatro e con i tecnici per capire se vi siano stati cedimenti strutturali o se si tratti di un uso improprio della balaustra”, ha fatto sapere l’assessorato alla Cultura, come riporta Tgcom24.

Il Teatro Olimpico di Vicenza

Il Teatro Olimpico, progettato da Andrea Palladio nel 1580 e completato da Vincenzo Scamozzi, è famoso in tutto il mondo per la sua architettura unica e le scenografie lignee in prospettiva. La balaustra interessata dal cedimento si trova in una zona particolarmente accessibile al pubblico.