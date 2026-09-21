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È stato eseguito un arresto a Bologna. Un giovane di origine egiziana è stato fermato sabato 19 settembre 2026 nei giardini Paul Harris, dove è stato sorpreso a cedere cocaina a un acquirente. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Il controllo e l’arresto del giovane pusher

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di specifiche segnalazioni che hanno indicato una ripresa dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di via Frisi e del giardino Paul Harris. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi organizzato un servizio di osservazione mirato, monitorando attentamente i movimenti sospetti nell’area.

Durante il servizio, i poliziotti hanno notato un giovane, nato nel 2007 e di origine egiziana, che si muoveva ripetutamente tra via Frisi e un cespuglio vicino alla recinzione della tangenziale. L’atteggiamento circospetto del ragazzo ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di intensificare il monitoraggio. Dopo diversi spostamenti, il giovane si è avvicinato a due persone e ha ceduto a una di queste una dose di cocaina in cambio di denaro.

Il tentativo di fuga e il sequestro

Gli agenti sono intervenuti subito dopo la cessione, fermando gli acquirenti e sequestrando le dosi appena vendute. Nel frattempo, il presunto pusher ha tentato di sottrarsi al controllo utilizzando una bicicletta e, nel tentativo di fuga, ha investito uno degli agenti. Tuttavia, grazie all’intervento di altri due poliziotti, il giovane è stato bloccato e sottoposto a controllo.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 830 euro in contanti e di tre dosi di cocaina. Sia il denaro che la sostanza stupefacente sono stati sequestrati. Successivamente, gli operatori si sono recati nei pressi del cespuglio dove il giovane era stato visto aggirarsi e hanno rinvenuto due sacchetti contenenti materiale ritenuto da taglio e un’ulteriore dose di cocaina, anch’essa sequestrata.

Dai controlli effettuati, è emerso che il 19enne era già noto alle forze dell’ordine per altri reati, tra cui furto con strappo, rapina aggravata e percosse. Questi precedenti hanno aggravato la sua posizione agli occhi degli investigatori.

L’accusa e le conseguenze

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. È stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti.

Il contesto: contrasto allo spaccio e al degrado urbano

L’intervento della Polizia di Stato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano, fenomeni che da tempo preoccupano le istituzioni e i cittadini di Bologna. L’operazione nei giardini Paul Harris rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno delle forze dell’ordine nel presidiare le aree più sensibili della città e nel rispondere prontamente alle segnalazioni della cittadinanza.

IPA