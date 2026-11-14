Cede il balcone di una casa di Canicattì, donna di 32 anni precipita nel vuoto mentre stendeva i panni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata da un balcone alto circa cinque metri a causa del cedimento di una lastra di marmo. L’incidente è avvenuto in via Nazionale, a Canicattì, in provincia di Agrigento. La donna, sposata e madre di due figli, è stata soccorsa ancora cosciente e trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è ricoverata in codice rosso.

Crolla un balcone a Canicattì, donna precipita per 5 metri

Dopo il crollo del pavimento del balcone, la 32enne è precipitata da un’altezza di circa cinque metri. L’incidente è avvenuto nella casa di via Nazionale, a Canicattì, in cui la donna abita insieme alla famiglia.

Soccorsa mentre era ancora cosciente, secondo le prime informazioni giunte dall’ospedale ha riportato gravi traumi ed è stata trasferita in elisoccorso presso il nosocomio di Sant’Elia di Caltanissetta, dove è arrivata in codice rosso.

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La 32enne caduta dal balcone sottoposta a un intervento chirurgico

Il primo referto medico parla di un politrauma riportato dopo la caduta che ha reso necessario un intervento chirurgico. In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto a Canicattì nel pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, la donna è caduta mentre stava stendendo i panni sul balcone di casa.

Alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno immediatamente avvertito il 118. Dopo il primo trasporto presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, vista la gravità dei traumi riportati i sanitari hanno optato per un trasferimento in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove è attualmente ricoverata in seguito all’intervento chirurgico.

Sul posto, oltre ai carabinieri, agli operatori sanitari e ai vigili del fuoco, è giunto anche il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. Quest’ultimo, in attesa dei controlli sulla stabilità dell’immobile, ha disposto che la famiglia della 32enne venga ospitata in un albergo.

Balcone crollato, morto a Napoli un operaio di 42 anni

Nei giorni scorsi un operaio di 42 anni, Alessandro Turiello, è morto dopo essere precipitato da un balcone durante alcuni lavori di manutenzione in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Avvocata di Napoli.

L’uomo stava intervenendo sulla struttura con un piccone quando il balcone, situato a circa dieci metri d’altezza, ha ceduto improvvisamente, facendolo precipitare in strada.

Un collega che si trovava con lui è riuscito invece a salvarsi aggrappandosi alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118, che hanno constatato il decesso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.