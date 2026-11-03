Celentano commenta il GF Vip ma attacca Mediaset per aver "costretto i concorrenti a fare il gioco più sporco"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Chi l’avrebbe mai detto, eppure anche i grandi maestri guardano i reality. Tra gli spettatori del Gf Vip c’è anche Adriano Celentano, che ha raccontato sui social di aver assistito all’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi. Il cantautore il Grande Fratello lo ha visto, ma non ha apprezzato le scelte della redazione Mediaset e del “gioco più sporco” imposto ai concorrenti.

Adriano Celentano attacca Mediaset

Recentemente Adriano Celentano ha preso l’abitudine di condividere le proprie, spesso dissacranti, opinioni sui social. Il suo profilo Instagram è una sorta di diario di pensieri e parole e, stavolta, il tema di discussione è stato il Grande Fratello Vip, su cui a Adriano è “caduto l’occhio” nella puntata di lunedì 2 novembre.

Il cantautore, inaspettatamente, dichiara che “la trasmissione non sarebbe male”, non lo era per lui fino all’inizio di un gioco che Celentano definisce “alquanto disgustoso”. Il rocker si riferisce a una prova in cui i concorrenti sono stati sfidati a passarsi degli oggetti con la bocca, senza usare le mani.

ANSA

“Il tutto – commenta Celentano – imbevuto dalla saliva di ognuno dei concorrenti”. La critica è a Mediaset che ha costretto i Vip partecipanti “a fare il gioco più sporco possibile”. E, a leggere i commenti, molti spettatori si trovano d’accordo.

L’opinionista concorda con il cantautore

Tra i numerosi commenti al post Instagram di Adriano Celentano c’è anche quello di Selvaggia Lucarelli, che del Grande Fratello Vip è quest’anno opinionista assieme alla giornalista Cesara Buonamici. Lucarelli accoglie la critica come un complimento.

“’Non sarebbe male’ detto da te vale anche un po’ di mononucleosi” scrive Lucarelli, condividendo il post di Celentano anche sul suo seguitissimo profilo. “In effetti era un po’ il gioco della mononucleosi” scherza l’opinionista dando ragione al molleggiato della musica italiana.

Le critiche al Gf Vip 2026

Adriano Celentano non è l’unico spettatore a trovare problematico il reality più famoso della televisione italiana. Gli ascolti vedono il Gf Vip di Ilary Blasi in picchiata: la puntata vista dal rocker si è fermata al 16,3% di share e 1.866.000 spettatori.

Anche la puntata d’esordio non raggiunse il 17% di share, ottenendo i peggiori ascolti nella storia del format. Forse proprio per questo motivo, quest’edizione sarà una delle più brevi degli ultimi anni. L’ultima puntata è prevista per il 30 novembre, a soli 75 giorni dall’inizio del gioco.

Anche Francesco Guccini guardava i reality

Adriano Celentano non è l’unico grande maestro della musica italiana a essere appassionato di reality. Anche Francesco Guccini, raccontò negli ultimi tempi, si era riscoperto appassionato di televisione. Così il collega molleggiato guardava il Grande Fratello e seguiva con frequenza anche Temptation Island.

Seppur il cantautore bolognese non fosse clemente come Celentano. “Mi ha incuriosito Temptation Island, – dichiarò in un’intervista al rapper Fabri Fibra – per vedere a che abisso di insipienza arriva la gente”.