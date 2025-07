Celeste Pin trovato morto in casa a Firenze, ipotesi suicidio per l'ex calciatore della Fiorentina di 64 anni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina negli anni Ottanta e Novanta, è stato trovato morto nella sua casa sulle colline di Firenze, nella zona di Careggi. Aveva 64 anni. Sulle cause del decesso non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario. L’allarme è stato dato poco dopo l’ora di pranzo da un parente. “Resterà per sempre nella storia viola”, si legge in un comunicato del club viola.

Ipotesi suicidio per l’ex calciatore

Sul posto, in via dei Massoni, sono intervenuti immediatamente i carabinieri e il medico legale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma la pista prevalente è quella del suicidio.

Celeste Pin era molto conosciuto anche per il suo impegno nel calcio di base e per le sue partecipazioni a eventi e trasmissioni locali dedicate alla Fiorentina.

Nel 2022 era stato inserito nella Hall of Fame del club gigliato. Proprio alla Fiorentina, infatti, ha legato il suo nome in maniera indissolubile.

Chi era Celeste Pin

Pin, nato a Colle Umberto (Treviso) il 25 aprile 1961, ha vestito la maglia della Fiorentina per nove stagioni, dal 1982 al 1991, totalizzando 192 presenze (263 sono invece le partite complessive giocate in Serie A).

Tra i momenti più alti della sua carriera in viola, la finale di Coppa UEFA del 1990 persa contro la Juventus.

Dopo la lunga avventura a Firenze, Pin ha proseguito la carriera con Verona e Siena, ritirandosi nei primi anni Novanta.

Chiusa la carriera da calciatore, si era dedicato ai settori giovanili e alle società dilettantistiche toscane, come Affrico, Montemurlo e Fortis Juventus.

Nel 1997 ha ottenuto il patentino da direttore sportivo. Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni.

Il messaggio della Fiorentina

Proprio la Fiorentina lo ha omaggiato con un comunicato. “Rimarrà, per sempre, nella storia gigliata“, si legge in un comunicato della società viola, il cui attuale allenatore, Stefano Pioli, è stato compagno di squadra di Pin.

“Il presidente Commisso, sua moglie Catherine, il direttore generale Alessandro Ferrari, il direttore sportivo Daniele Pradè, mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste”, prosegue il messaggio via social.

“Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche sia private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata”, conclude il messaggio.

Anche il Verona, con cui Pin ha giocato per quattro stagioni, dal 1991 al 1995, ha mandato le sue condoglianze: “Il Presidente Esecutivo del Verona Italo Zanzi e tutto il club “si uniscono con dolore alla famiglia Pin ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Celeste”.