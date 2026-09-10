Cellulare strappato e minacce vicino alla stazione Catania Centrale, arrestato un uomo dopo l'inseguimento

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina, aggressione e minacce aggravate a Catania. Un uomo di nazionalità marocchina è stato fermato dopo essersi reso protagonista di un episodio violento ai danni di un gruppo di persone, proprio mentre la città si prepara ad accogliere numerosi turisti per la stagione estiva.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle immediate vicinanze della stazione “Catania Centrale”. In questo periodo, caratterizzato dall’arrivo di numerosi visitatori e turisti, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di prevenzione e vigilanza nei principali punti di snodo della città, tra cui proprio l’area della stazione ferroviaria.

L’aggressione nei pressi della fontana di Proserpina

La ricostruzione degli agenti della Polizia Ferroviaria evidenzia che l’uomo, di nazionalità marocchina, si sarebbe reso responsabile di rapina, percosse e minacce aggravate nei confronti di un gruppo di persone. Il fatto è avvenuto nei pressi della fontana di Proserpina, un luogo molto frequentato, soprattutto durante il periodo estivo.

L’intervento degli agenti e l’arresto

Durante un controllo delle aree esterne della stazione ferroviaria, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dalle urla di una ragazza che stava inseguendo un uomo. Gli agenti sono immediatamente intervenuti, riuscendo a bloccare il sospettato. Secondo quanto riferito, l’uomo si sarebbe impossessato con violenza di un cellulare, aggredendo e minacciando alcune persone presenti sul posto. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di evitare ulteriori conseguenze e di procedere all’arresto dell’uomo, che resta comunque indagato e presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.

Le conseguenze dell’episodio

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida. L’episodio ha messo in evidenza l’importanza delle attività di controllo e prevenzione messe in atto dalla Polizia Ferroviaria, soprattutto in un periodo in cui Catania è meta di un flusso significativo di turisti e visitatori.

IPA