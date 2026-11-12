Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Traffico di droga e telefoni cellulari nel carcere di Gazzi: 36 persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri e dalla Polizia Penitenziaria a Messina, su disposizione del gip, nell’ambito di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia.

Messina, traffico di droga e cellulari nel carcere Gazzi

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e all’introduzione abusiva di telefonini, oltre che di detenzione e cessione di droga, corruzione, intralcio alla giustizia e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Le contestazioni riguardano due gruppi, composti rispettivamente da detenuti messinesi e catanesi: quello messinese è ritenuto aggravato dal metodo mafioso. Entrambe le ipotesi associative legate alla droga sarebbero state aggravate dalla partecipazione di più di 10 associati.

I fatti si sarebbero verificati soprattutto tra agosto 2023 e giugno 2025; alcune ipotesi di corruzione e cessione di stupefacenti risalgono invece al 2020 e al 2021. Secondo gli investigatori, tra gli appartenenti ai gruppi vi sarebbero stati detenuti contigui al clan Lo Duca, attivo nel quartiere Provinciale. I due sodalizi avrebbero organizzato l’ingresso di cellulari, ceduti ai detenuti dietro pagamento, e di droga, soprattutto cocaina e marijuana, con quantitativi introdotti in genere ogni settimana. Hashish e crack sarebbero stati movimentati in misura minore.

Le modalità di ingresso e il ruolo degli agenti

Gli stupefacenti e i telefoni sarebbero arrivati in carcere con lanci dall’esterno, nascosti in palline da tennis o carcasse di colombe, durante i colloqui con i familiari, attraverso detenuti autorizzati a uscire, con droni o dentro pacchi e corrispondenza. Una volta all’interno, sarebbero stati occultati e spostati anche da detenuti impiegati in cucina, magazzino e manutenzione, usando i carrelli di servizio o aree comuni, persino la buca del bigliardino.

Alcuni agenti di polizia penitenziaria avrebbero agevolato il gruppo messinese in cambio di denaro, favori o droga: secondo l’accusa, avrebbero evitato i controlli, consegnato direttamente i materiali illeciti e suggerito come eluderli. Alcuni avrebbero inoltre minacciato detenuti per impedire loro di parlare con gli inquirenti o indurli a ritrattare. Un agente è destinatario della misura cautelare; un altro è stato invitato a un interrogatorio preventivo davanti al gip.

Prezzi, indagini e misure

La droga sarebbe stata venduta in carcere a prezzi superiori a quelli esterni: la cocaina tra 150 e 250 euro al grammo e la marijuana tra 50 e 60 euro. I microtelefoni sarebbero costati tra 250 e 500 euro, gli smartphone da 600 a 1.600 euro. I pagamenti sarebbero avvenuti con denaro, beni personali, tabacchi, alimenti o profumi; spesso i familiari dei detenuti avrebbero versato somme su carte prepagate riconducibili ai venditori.

Le indagini, coordinate dalla Dda, sono state condotte dai nuclei investigativi dei Carabinieri di Messina e della Polizia Penitenziaria di Roma. Avviate dopo sequestri di droga e telefoni, hanno incluso intercettazioni, riprese audio-video, pedinamenti, verifiche documentali e patrimoniali e dichiarazioni di detenuti. Sono stati documentati circa 40 episodi, sequestrati circa 25 grammi di stupefacenti e 11 telefoni; il giro d’affari è stato stimato in circa 13.000 euro.

Tra i destinatari della misura, 27 persone erano già detenute per altre cause, 2 persone erano ai domiciliari, 2 persone affidate ai servizi sociali e 5 persone erano libere.

Carabinieri