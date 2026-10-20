Cellulari in carcere per gestire estorsioni e cocaina a Napoli, arresti e indagini sui clan camorristici

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita nei confronti di persone gravemente indiziate di reati legati alla criminalità organizzata. Il provvedimento è stato disposto dal Gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, al termine di un’indagine su presunte attività criminali gestite anche dall’interno degli istituti penitenziari attraverso smartphone introdotti illegalmente.

Le accuse e le indagini della Dda

Come riferiscono i Carabinieri, l’ordinanza è stata eseguita dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli-Bagnoli insieme al personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria di Napoli.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, si sono sviluppate tra luglio 2025 e aprile 2026 e hanno previsto anche intercettazioni telefoniche e ambientali all’interno delle carceri.

Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, di accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, traffico di stupefacenti, estorsione, lesioni, violenza privata e violenza per costringere a commettere un reato. Le ipotesi di reato sono contestate con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose.

Gli accertamenti avrebbero documentato l’operatività di esponenti di vertice di diversi clan camorristici di Napoli e provincia anche durante la detenzione, attraverso contatti e direttive rivolti ai complici rimasti in libertà.

Le estorsioni contestate al clan Troncone

Tra le posizioni ricostruite dagli investigatori figura quella di un presunto elemento apicale del clan Troncone, detenuto nel carcere di Milano Opera.

Secondo l’ipotesi accusatoria, l’uomo avrebbe continuato a impartire direttive ai sodali all’esterno e a mettere in atto estorsioni utilizzando smartphone introdotti illegalmente nella propria cella.

Il telefono avrebbe quindi consentito di mantenere i contatti con l’organizzazione criminale anche dietro le sbarre. Le intercettazioni e gli altri elementi raccolti dagli investigatori sono stati utilizzati per ricostruire le condotte contestate e il ruolo attribuito ai singoli indagati.

La cocaina e i contatti con altri clan camorristici

Un altro filone dell’indagine riguarda un affiliato allo stesso clan, detenuto nel carcere di Siracusa. Anche in questo caso, secondo gli investigatori, l’utilizzo di telefoni cellulari avrebbe permesso di avviare un’attività di intermediazione nella vendita di cocaina.

L’uomo si sarebbe rifornito da altri detenuti legati a diverse organizzazioni camorristiche campane: i clan Mazzarella, Ferrara-Cacciapuoti, Gionta, Avventurato, De Luca-Bossa-Minichini e D’Amico.

L’inchiesta punta così a ricostruire i presunti collegamenti tra detenuti e gruppi criminali attivi sul territorio, oltre alle modalità con cui sarebbero state mantenute le comunicazioni con l’esterno.

IPA