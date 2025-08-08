Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fuga senza pagare in un ristorante di Alghero: due turisti sono stati denunciati per insolvenza fraudolenta dopo aver consumato una cena costosa e aver lasciato il locale senza saldare il conto. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in uno dei ristoranti più noti della città sarda, dove i clienti si sono allontanati approfittando di un momento di distrazione del personale. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di identificare rapidamente i responsabili, che ora rischiano fino a due anni di reclusione.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un rinomato locale di Alghero, meta turistica molto frequentata soprattutto in questo periodo dell’anno. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, i due turisti si sono presentati nel ristorante e hanno ordinato una cena a base di pesce, accompagnata da vini pregiati e specialità tipiche locali.

La dinamica dei fatti

Dopo aver consumato la cena, i due clienti hanno atteso un momento di distrazione del personale per alzarsi rapidamente e abbandonare il locale senza pagare il conto. Il titolare e alcuni dipendenti, accortisi dell’accaduto, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno ascoltato le testimonianze dei presenti, raccogliendo elementi utili per ricostruire l’accaduto.

Le indagini e l’identificazione

Determinante per l’indagine è stata l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sicurezza installate all’interno e all’esterno del ristorante. Le immagini hanno permesso agli agenti di individuare chiaramente i due turisti responsabili della insolvenza fraudolenta. Grazie a ulteriori accertamenti, la Polizia ha potuto risalire all’identità dei due, che sono stati successivamente denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze legali

I due turisti dovranno ora rispondere del reato di insolvenza fraudolenta, previsto dall’articolo 641 del Codice Penale, che punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si sottrae fraudolentemente all’obbligo di pagare una somma dovuta. La pena prevista può arrivare fino a due anni di reclusione. L’episodio ha suscitato particolare attenzione anche per la notorietà del locale coinvolto e per il danno d’immagine arrecato al settore turistico locale.

La reazione del ristoratore

Il titolare del ristorante ha espresso la propria gratitudine agli agenti della Polizia di Stato per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. In una dichiarazione rilasciata dopo l’accaduto, il ristoratore ha sottolineato come “episodi come questo purtroppo danneggiano il settore turistico”, evidenziando le difficoltà che comportamenti simili possono generare per chi lavora nell’accoglienza e nella ristorazione.

Il contesto: turismo e sicurezza

L’episodio di Alghero riporta l’attenzione sulla necessità di garantire sicurezza e legalità nelle località turistiche, soprattutto durante la stagione estiva, quando l’afflusso di visitatori aumenta sensibilmente. Le forze dell’ordine invitano esercenti e cittadini a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti e a collaborare per prevenire reati che possono compromettere la reputazione delle destinazioni turistiche italiane.

IPA