Cencio La Parolaccia multato a Roma per impianto elettrico non a norma, il ristorante è apparso in vari film

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Controlli nei locali della movida di Trastevere, a Roma, dove la polizia ha riscontrato irregolarità in due ristoranti molto conosciuti: Nannarella, in piazza di San Calisto, e Cencio La Parolaccia, in vicolo del Cinque. L’attività è stata svolta con il supporto della Asl Roma 1 e dell’Ispettorato del lavoro. Gli accertamenti hanno riguardato sicurezza sui luoghi di lavoro, condizioni igieniche, impianti elettrici e regolarità del personale impiegato. Per entrambi i locali sono scattate denunce a carico dei titolari. Le sanzioni, però, sono diverse: nel caso di Nannarella si parla di una maxi-multa da 90mila euro, mentre per Cencio La Parolaccia – che non è stato chiuso – l’importo indicato è di 4mila euro.

Cencio La Parolaccia multato, le irregolarità trovate

Come riporta il Corriere della Sera, nel ristorante Cencio La Parolaccia, locale storico di Trastevere noto per il suo stile provocatorio e per gli insulti rivolti ai clienti come parte dello spettacolo, gli agenti hanno riscontrato violazioni relative all’impianto elettrico e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Secondo quanto emerso dai controlli, è stata prescritta la sostituzione dell’impianto e la relativa messa in sicurezza.

Anche in questo caso il titolare è stato denunciato alla magistratura.

La sanzione amministrativa contestata ammonta a circa 4 mila euro.

La moglie del titolare, Cinzia, a Repubblica ha sottolineato che il ristorante non è stato chiuso, ma solo multato:

“Siamo perfettamente in regola e aperti, lavoriamo regolarmente. Hanno trovato una guarnizione in cucina che era da cambiare, chi non ce l’ha. Anche sull’impianto elettrico, c’erano solo dei piccoli punti da mettere a posto, piccole cose da cambiare. Ci hanno dato 30 giorni di tempo per mettere tutto a posto, vogliamo tranquillizzare i nostri clienti. Siamo un’attività seria, abbiamo tutti i dipendenti in regola da sempre”.

Il caso Nannarella e la maxi-multa

Più pesanti le contestazioni mosse a Nannarella, altra trattoria molto frequentata di Trastevere, in piazza di San Calisto.

Come riporta Tgcom24, nel locale sarebbero state riscontrate gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui la mancanza del piano di emergenza ed evacuazione e irregolarità relative all’impianto elettrico.

Durante l’ispezione in cucina è stata rilevata anche la presenza di animali infestanti, come blatte e altri insetti.

Gli ulteriori accertamenti avrebbero inoltre fatto emergere la presenza di lavoratori non regolarmente impiegati.

Per queste ragioni è stata disposta la sospensione immediata dell’attività, con denuncia del titolare e una sanzione complessiva di 90mila euro.

I film in cui è stato citato o è apparso Cencio La Parolaccia

Cencio La Parolaccia è uno dei locali romani più riconoscibili anche per la sua presenza nell’immaginario cinematografico.

La particolarità del ristorante ha ispirato locali simili citati in film comici come Made in Italy, Simpatici & antipatici e Fracchia la belva umana, dove il ristorante viene ribattezzato Da Sergio e Bruno – Gli Incivili.

Un riferimento compare anche ne La banda del trucido, con Tomas Milian, dove il locale ispirato alla formula de La Parolaccia viene chiamato La pernacchia.

Il ristorante viene invece propriamente citato e utilizzato in alcune scene del film Trastevere, del 1971.

Nella pellicola il locale risulta gestito dalla salace Nanda, interpretata da Ottavia Piccolo.

I controlli sulla movida a Roma

Come riporta il Corriere della Sera, le verifiche nei due ristoranti rientrano in una più ampia attività di controllo sulla movida romana.

Nel fine settimana i vigili urbani hanno riscontrato oltre 1.600 violazioni.

Nella sola zona di Campo de’ Fiori sono state elevate circa 100 multe per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Sono state inoltre registrate circa 1.400 contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, con il ritiro di cinque patenti per guida in stato di ebbrezza.

Altri interventi hanno riguardato San Saba, Testaccio, San Giovanni, Trastevere e San Lorenzo, con sanzioni per attività non autorizzate, irregolarità amministrative e vendita o consumo di alcol oltre gli orari consentiti.