Ceneri di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal disperse a Capo Mannu, il gesto dopo la morte alla Maldive

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Le ceneri di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, morte a maggio durante un’immersione alle Maldive, sono state disperse nel mare di Capo Mannu, in Sardegna. Il 28 ottobre Carlo Sommacal, il figlio Matteo e alcuni amici e familiari le hanno salutate nel luogo dove trascorrevano le vacanze. Monica era legata a quella costa fin da bambina e aveva espresso al marito il desiderio che, un giorno, le sue ceneri fossero disperse proprio lì.

Le ceneri di Monica e Giorgia disperse a Capo Mannu

Il gommone è partito alle sette del mattino dal molo di Mandriola, nel comune di San Vero Milis. A bordo c’erano Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, il figlio Matteo e alcuni amici e parenti. Gli amici vorrebbero ora ricordare Monica con una dedica incisa su una pietra di arenaria a Capo Mannu.

Il desiderio di Monica Montefalcone e il legame con la Sardegna

Monica Montefalcone frequentava Mandriola fin da bambina. In cinquant’anni di estati trascorse in Sardegna aveva trovato amici e un posto nel quale pensava di trasferirsi, una volta raggiunta la pensione.

Lo aveva raccontato Carlo Sommacal già a maggio, mentre aspettava che le salme della moglie e della figlia tornassero in Italia. Aveva annunciato che avrebbe rispettato la volontà di Monica di essere cremata e di avere le proprie ceneri disperse a Capo Mannu.

La morte durante l’immersione alle Maldive

Madre e figlia erano morte il 14 maggio 2026 nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Nell’incidente avevano perso la vita anche Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti.

Monica Montefalcone era professoressa associata di Ecologia all’Università di Genova, dove insegnava anche Scienza subacquea ed Ecologia marina tropicale. Lavorava al Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita. I suoi studi riguardavano le praterie di Posidonia, le grotte marine e le barriere coralline, con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici e delle attività umane.

La figlia Giorgia, invece, studiava Ingegneria biomedica nello stesso ateneo e condivideva con la madre la passione per le immersioni.

I funerali si erano svolti il 30 maggio scorso nella chiesa di San Francesco a Pegli, dove circa duemila persone avevano partecipato al saluto a madre e figlia, tra familiari, amici, studenti e colleghi.