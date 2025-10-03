Censimento Autovelox, cosa cambia davvero per chi prende una multa: quali sono valide e quali no

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È partito in questi giorni il censimento degli autovelox: entro il 30 novembre tutti i dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità dovranno essere registrati sull’apposita piattaforma telematica del ministero dei Trasporti. L’inserimento dei dati sarà condizione necessaria per l’uso legittimo degli autovelox: se i dispositivi non sono registrati le eventuali multe che arriveranno agli automobilisti non saranno valide.

Al via il censimento degli autovelox

È attiva dal 30 settembre 2025 la piattaforma sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il censimento di tutti gli autovelox d’Italia.

Il censimento, deciso con un decreto ministeriale a luglio, prevede che tutti gli autovelox vengano registrati sulla piattaforma entro il 30 novembre.

ANSA

Comuni, Province e polizia stradale hanno due mesi di tempo per mettere in regola i propri dispositivi, inserendo vari dati come la marca, il modello, il tipo di impianto, la matricola, la posizione e gli estremi dell’approvazione da parte del ministero.

Anche ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti per ciascun dispositivo dovrà essere immediatamente comunicata.

Il problema dell’omologazione

L’obiettivo del censimento è garantire maggiore trasparenza sulla quantità e posizione degli autovelox, dopo anni di polemiche per la gestione di questi dispositivi a livello locale.

Diversi Comuni sono stati accusati più volte di nascondere gli autovelox al solo scopo di fare cassa con le multe.

Negli ultimi tempi poi diverse sentenze della Cassazione hanno stabilito che le multe fatte dagli autovelox sono valide soltanto se gli impianti sono omologati.

Sentenze che hanno sollevato un problema non di poco conto: l’omologazione è diversa dall’autorizzazione del ministero e a oggi manca una norma che ne disciplina la procedura.

Secondo i parlamentari della Lega che hanno proposto il censimento, le norme sull’omologazione potranno arrivare solo quando si avrà un quadro completo dei dispositivi esistenti.

Cosa cambia davvero per chi prende una multa

Il decreto prevede che solo gli autovelox correttamente registrati sulla piattaforma potranno venire utilizzati.

I dati sugli autovelox, finora in mano solo alle varie prefetture, saranno liberamente consultabili dai cittadini.

Gli automobilisti potranno quindi controllare se l’autovelox con cui hanno preso una multa è registrato sulla piattaforma.

Se non lo è il dispositivo non è in regola e pertanto la multa non ha alcun valore legale: i cittadini potranno fare ricorso per cancellarla.

Resta il problema dell’omologazione, che deve essere risolto dal governo: se l’autovelox è censito e registrato ma non omologato, la multa non è valida.