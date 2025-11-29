Censimento autovelox, online l'elenco nazionale degli apparecchi registrati: multe da sistemi non autorizzati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È online il censimento nazionale degli autovelox. Il ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati, dopo la scadenza del termine per l’invio dei dati. Dal 29 novembre le multe emesse da apparecchi non registrati potrebbero essere considerate nulle. Il Codacons denuncia irregolarità e contesta il caos delle omologazioni, marca e modello, degli apparecchi sul territorio.

Online elenco ufficiale autovelox

Il ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco completo degli autovelox autorizzati sul territorio nazionale, dopo la chiusura della finestra di 60 giorni prevista dal D.M. 367/2024.

Gli enti locali hanno dovuto comunicare tramite piattaforma telematica dati dettagliati su ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola, decreto di approvazione od omologazione, posizione chilometrica e direzione di marcia.

ANSA Autovelox

Tutte le informazioni sono ora consultabili sul portale del Mit e rappresentano il primo censimento ufficiale degli strumenti di rilevazione della velocità. L’obbligo di comunicazione è condizione necessaria per il loro utilizzo, come ribadito dal decreto ministeriale.

Multe da apparecchi non registrati

Secondo il Codacons, i Comuni e gli enti che non hanno trasmesso i dati entro il 28 novembre devono ora spegnere i dispositivi, perché le multe emesse da apparecchi non registrati sarebbero nulle.

L’associazione ricorda che, nelle principali 20 città italiane, gli autovelox hanno generato 203 milioni di euro di sanzioni tra il 2022 e il 2024.

Il mancato aggiornamento della piattaforma rischia quindi di aprire una nuova stagione di ricorsi, con effetti diretti sulle entrate degli enti locali e sulla validità delle sanzioni già elevate.

Denuncia del Codacons

Il Codacons parla di vero e proprio “caos autovelox”, ricordando che resta aperta anche la questione dell’omologazione: da aprile 2024, una sentenza della Cassazione ha dichiarato nulle le multe elevate da apparecchi approvati ma non omologati.

Secondo l’associazione, quasi il 60% degli autovelox fissi e oltre il 67% di quelli mobili risulta non omologato e, in molti casi, approvato prima del 2017, anno spartiacque per i requisiti tecnici. Una situazione che, secondo la nota, alimenta incertezza e potrebbe favorire un aumento dei ricorsi da parte degli automobilisti.