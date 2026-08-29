Centinaia di escursionisti bloccati in Val di Fassa dopo lo stop agli impianti di risalita: la situazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

A causa del maltempo centinaia di escursionisti sono rimasti bloccati per ore in alta montagna in Val di Fassa, nelle Dolomiti. Per via delle forti raffiche di vento sono stati chiusi gli impianti di risalita, bloccando in quota numerose persone. Circa 800 escursionisti sono stati assistiti e accompagnati a valle da vigili del fuoco, Soccorso alpino e volontari.

Escursionisti bloccati in Val di Fassa

Nella giornata di venerdì 28 agosto centinaia di escursionisti sono rimasti bloccati per ore in montagna in Val di Fassa, in provincia di Trento.

A causa del peggioramento delle condizioni meteo e delle forti raffiche di vento sono stati fermati gli impianti di risalita della zona, bloccando in quota centinaia di persone.

ANSA

Gli escursionisti sono stati poi recuperati e portati a valle dai soccorritori, durante le operazioni almeno tre persone sono rimaste ferite. Lo riporta Ansa.

Maltempo, fermati gli impianti di risalita

Gli impianti di risalita sono stati chiusi a causa del forte vento, con raffiche di oltre 110 chilometri orari a quote superiori a 2.500 metri.

Sono oltre 800 gli escursionisti bloccati in quota che sono stati assistiti e recuperati dai vigili del fuoco, dai volontari del Soccorso alpino e dal personale delle società degli impianti.

Gli interventi hanno riguardato in particolare le zone di Ciampac e Sass Pordoi, ma anche Buffaure e Col Rodella.

Nella zona del rifugio del Ciampac, riferisce la Provincia autonoma di Trento, circa 400 escursionisti sono stati recuperati dai soccorritori, a piedi e con i furgoni.

Al Sass Pordoi circa 200 persone sono state accompagnate a valle da vigili del fuoco e soccorso alpino. Mentre altre persone per cui era più complicato scendere, tra cui anziani e bambini, hanno utilizzato l’impianto quando ha riaperto ore dopo.

A questi si aggiungono circa due centinaia di persone assistite nella zona del Buffaure e al Col Rodella.

Tre escursionisti feriti

Durante le operazioni sono rimaste ferite tre persone: due escursionisti sono caduti mentre stavano scendendo da soli, riportando delle ferite.

Soccorsi, sono stati portati a valle in barella. Un terzo è caduto mentre veniva accompagnato a valle dai soccorritori impegnati nelle operazioni, anche per lui è stata necessaria la barella.

“Un grazie a tutti gli operatori che hanno lavorato senza sosta per riportare a valle le persone in difficoltà”, ha commentato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

“Ancora una volta la nostra Protezione civile ha dimostrato tempestività, professionalità e grande capacità di intervento, anche nelle condizioni più impegnative”.