Centinaia di intossicati nella festa in villa a Fano, tra invitati anche il candidato Matteo Ricci: come sta

Maxi intossicazione alimentare tra gli invitati di una festa in una villa a Fano. Un centinaio di persone, sugli 800 presenti a un evento organizzato nel comune marchigiano, hanno manifestato problemi gastrointestinali. Tra i partecipanti il candidato presidente del centrosinistra, Matteo Ricci, e la consigliera M5s Marta Ruggeri, in corsa per le elezioni regionali.

L’evento in Villa a Fano

I sintomi si sono presentati il giorno dopo la tradizionale cena di metà estate organizzata a Villa Piccinetti, nota residenza per matrimoni, ricevimenti e meeting.

Il menu prevedeva antipasto di carne con verdure, primo con involtino di pasta e rape, secondo con fettine di arista di maiale accompagnate da patate, ma se i piatti serviti sono stati uguali per tutti gli 800 invitati, in cento hanno subito disturbi da intossicazione alimentare.

Le intossicazioni

Sintomi non gravi come vomito e diarrea, ma che hanno costretto diverse persone a dirigersi in farmacia per procurarsi gli appositi medicinali o in alcuni casi a rivolgersi alla guardia medica.

Interpellata dal Corriere Adriatico, la titolare della villa Antonella Piccinetti ha espresso tutto il suo dispiacere e incredulità per l’accaduto, sottolineando come 36 tra camerieri e cuochi, oltre ai propri figli e alla maggioranza dei presenti, avessero consumato la stessa cena senza nessuna conseguenza.

Le cause di quella che appare un’intossicazione alimentare restano al momento da verificare, ma in ogni caso i proprietari del ristorante hanno assicurato di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare in futuro che si ripetano episodi simili.

I candidati presidenti alle regionali Matteo Ricci e Marta Ruggeri

Alla serata era presente anche l’eurodeputato Ped e candidato alla presidenza della Regione, Matteo Ricci, insieme alla consigliera regionale uscente del M5s Marta Ruggeri, in corsa per le prossime elezioni nelle Marche, che hanno approfittato dell’evento per fare campagna elettorale.

ANSA

A Il Messaggero, Ruggeri si è detta del tutto ignara dell’accaduto e ha assicurato di star bene.

Nessun problema di salute nemmeno per Ricci, confermato alla guida della coalizione a trazione Pd-M5s, nonostante l’indagine su presunte irregolarità nel sistema di affidamenti pubblici durante il suo mandato da sindaco di Pesaro.