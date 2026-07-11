Centinaia di serpenti velenosi in fuga in Cina, città invasa dopo l’alluvione: il video è virale

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una città della Cina è stata letteralmente invasa da centinaia di serpenti velenosi, inclusi cobra. È successo nei giorni scorsi a causa di una alluvione che ha colpito la zona del Guangxi. I serpenti sono fuggiti dall’allevamento, travolto dalle piogge torrenziali, e si sono riversati nelle strade allagate della capitale Nanning. Il video ha fatto il giro del web e mostra serpenti che nuotano in strada o dentro le case.

Serpenti velenosi in fuga da un allevamento

Le piogge torrenziali hanno colpito duramente la regione del Guangxi, nel sud della Cina, e in particolare la capitale Nanning.

Il 7 luglio scorso il tifone Maysak si è abbattuto sulla zona provocando violente inondazioni e almeno una quarantina di morti oltre a migliaia di evacuazioni. Alcuni allevamenti di serpenti sono stati travolti e i rettili sono fuggiti invadendo le strade, contribuendo ad aumentare il caos.

ANSA

I cittadini di Nanning combattono anche con i serpenti

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, sarebbero almeno 900 i serpenti fuggiti dall’allevamento nei pressi di Nanning. Tra i rettili, come mostrano i video già diventati virali online, ci sarebbero anche dei cobra.

Sempre a Nanning è crollato un bacino idrico e le squadre di soccorso sono impegnate in una corsa contro il tempo per salvare le persone isolate, individuare i dispersi e assistere gli sfollati. Le immagini postate sui social mostrano almeno un cobra affiorare dall’acqua, oltre a una donna che cerca di impedire a un animale di entrare nella casa lambita dall’acqua.

Altri video mostrano invece grossi serpenti nascosti all’interno delle abitazioni, probabilmente in cerca di un riparo. Secondo alcune notizie riportate dai media locali, una donna sarebbe morta dopo essere stata morsa da un cobra.

Anche altri animali fuggiti a causa dell’alluvione

A Hengzhou, poco distante da Nanning, sarebbero fuggiti da altri allevamenti almeno tremila serpenti e le squadre di emergenza sono al lavoro per catturarli. L’alluvione ha inoltre provocato la fuga di diversi animali da uno zoo, tra cui zebre, scimmie, emù e procioni, avvistati nelle aree urbane.

Tre leoni sono invece annegati nelle gabbie. Colpiti duramente anche gli allevamenti: circa 16mila maiali sono stati travolti dall’acqua e alcuni video mostrano il recupero delle carcasse dalle zone allagate. Le autorità cinesi hanno lanciato un appello ai cittadini invitandoli a non avvicinarsi ai serpenti.

Perché nella regione ci sono tanti serpenti velenosi

Il Guangxi è da decenni uno dei principali centri cinesi per l’allevamento di serpenti. Secondo un report del Guangxi Daily, nel 2020 la regione contava quasi 20 milioni di esemplari distribuiti in oltre 14mila allevamenti.

Oggi la maggior parte dei serpenti viene utilizzata nell’industria farmaceutica e biomedica, tra le specie più diffuse figurano cobra e serpenti ratto. Inoltre, nel sud della Cina alcuni piatti della cucina tradizionale prevedono l’utilizzo di carne di serpente.