Centinaia di soldati di Israele nei resort 5 stelle di Marche e Sardegna dopo Gaza, Trincia sbotta con Meloni

Fioccano polemiche e richieste di chiarimenti verso il governo Meloni dopo che è emerso che centinaia di soldati di Israele sarebbero ospiti in Sardegna e nelle Marche, in resort di lusso, per trascorrere un periodo di “decompressione” dopo il servizio svolto a Gaza. Nel frattempo davanti alla struttura cinque stelle di Baia Santa Reparata a Santa Teresa Gallura, quella cioè che ospita i militari in Sardegna, è stata organizzata una protesta da un presidio ‘ProPal’. Durissimo anche l’intervento del giornalista Pablo Trincia contro la premier, accusata di permettere che gli “assassini di bambini vengano coccolati in casa nostra”.

Soldati di Israele nelle Marche e in Sardegna, scoppiano le proteste

Per il momento nessuno del governo è intervenuto sulla vicenda. Una dichiarazione che Ansa attribuisce a “fonti informate” avrebbe però confermato che gli israeliani avvistati in Sardegna e nelle Marche sono militari. “I soldati dell’Idf in vacanza in Italia sono tutelati perché considerati obiettivi sensibili in considerazione della guerra a Gaza e delle proteste pro Palestina”, ha rivelato la fonte.

Il Movimento 5 Stelle è subito andato in pressing sul governo, seguito da Avs. “Ho presentato un’interrogazione ai ministri della Difesa e dell’Interno perché chiariscano quanto sta accadendo”, ha spiegato la deputata sarda Francesca Ghirra.

ANSA La premier Giorgia Meloni

“Nessuno conferma che si tratti di soldati dell’Idf – ha proseguito la parlamentare -, ma il presidio delle forze dell’ordine davanti alla prestigiosa struttura alberghiera fa pensare che le preoccupazioni degli attivisti di Lungoni per la Palestina siano fondate”.

“Il governo italiano – ha dichiarato sempre Ghirra – non fa nulla per fermare i crimini di guerra di Israele in Palestina, sarebbe molto grave se avesse stretto accordi con Netanyahu per far alloggiare i suoi soldati nei nostri territori, per di più in strutture alberghiere aperte al pubblico”.

La deputata ha poi sottolineato che “Meloni e Crosetto si rifiutano di riconoscere lo Stato di Palestina, non ammettono che è in atto un genocidio e si limitano costantemente a ipocrite frasi di circostanza”. Ghirra ha poi parlato di “servilismo” che “li ha portati persino a siglare accordi con un criminale di guerra come Netanyahu e quali autorità si siano macchiate di questa responsabilità”.

Sempre la parlamentare ha chiesto che venga fatta chiarezza sui “costi economici” di tale presunto accordo. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Angelo Bonelli, che ha affermato che è “vergognoso” che i militari israeliani siano ospitati in Italia.

Bonelli contro il governo

Una “complicità politica e morale che non possiamo più tollerare”, ha tuonato il deputato che, al pari della collega Ghirra, ha invitato il governo a dare spiegazioni e a riferire se ci sia o meno un accordo formale o informale con Israele.

Bonelli ha sostenuto che c’è anche una questione etica e politica di non poco conto da considerare: “Da una parte apriamo i nostri ospedali ai bambini palestinesi feriti dalle bombe, dall’altra apriamo le porte dei resort italiani ai soldati che quelle bombe le sganciano. È la rappresentazione plastica della vergogna e della doppia morale di questo governo”.

Il deputato ha infine annunciato che presenterà un’interpellanza urgente per spingere la presidente Meloni e il ministro Tajani a parlare della questione.

M5s: “Negli ospedali i bimbi di Gaza feriti e sulle spiagge i soldati israeliani”

Anche il Movimento Cinque Stelle ha riferito di voler presentare un’interrogazione parlamentare.

“Pretendiamo dal governo immediate spiegazioni su queste presenze: ci sono degli accordi in merito? Il governo italiano che ruolo ha in tutto questo? Organizza? Protegge i militari? Veramente siamo così ipocriti da accogliere nei nostri ospedali i bambini di Gaza feriti e sulle nostre spiagge i soldati israeliani che sparano loro contro? Per avere queste risposte depositerò un’interrogazione urgente in Senato”. Così la vicepresidente del gruppo M5s a Palazzo Madama, Alessandra Maiorino.

La senatrice siciliana pentastellata Dolores Bevilacqua ha messo in risalto un altro tema: “Dopo la segnalazione di aerei spia israeliani in volo sul canale di Sicilia, di strani raggi nel cielo e di forti boati, la notizia del ritrovamento al largo di Lampedusa del rottame di un missile delle forze spaziali israeliane”.

“Tutto questo suscita preoccupazione, tanto più perché accade proprio mentre dalle coste siciliane è prevista la partenza della Sumud Flotilla per Gaza: una coincidenza inquietante”, ha concluso Bevilacqua.

Lungoni per la Palestina: “Non si tratta di semplici vacanzieri”

Gli attivisti locali di “Lungoni per la Palestina” hanno individuato un centinaio di persone che alloggiavano in un hotel extra lusso a Santa Teresa di Gallura, sostenendo che sono soldati israeliani.

“Non si tratta di semplici vacanzieri – hanno spiegato gli attivisti di “Lungoni per la Palestina” – ma di militari che appartengono a un esercito accusato di crimini di guerra. Consideriamo la loro presenza in Sardegna un’offesa alla nostra terra e alla coscienza civile”.

Pablo Trincia attacca Giorgia Meloni

“Giorgia Meloni ci spieghi perché facciamo entrare questi assassini di bambini in casa nostra e permettiamo loro di farsi coccolare tra un massacro e l’altro”. Così il giornalista Pablo Trincia nel rilanciare un articolo del Fatto Quotidiano in cui viene riferito ciò che accade nel resort extralusso sardo.

Il reportage racconta che in una struttura cinque stelle di Santa Teresa di Gallura è presente un nutrito gruppo di israeliani che assomigliano molto a dei militari per movenze e prestanza. Alcuni vengono descritti come arroganti e chiassosi, altri come uomini educati e tranquilli.

Quando qualcuno ha tentato di scambiare due parole con loro, riferisce sempre Il Fatto, si è accorto che la cordialità iniziale si è diradata non appena si è cominciato a parlare di Gaza e della Palestina.

Altro elemento che spinge a credere che siano soldati è che ci sono segnalazioni che quando si muovono sono scortati dalla polizia italiana. Da qui le richieste di chiarimenti al governo: chi sono tali persone? Turisti o militari?