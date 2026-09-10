Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Tivoli. Due donne e due uomini, di età compresa tra i 20 ed i 46 anni, sono stati fermati dagli agenti del Commissariato di P.S. Tivoli dopo una serie di controlli mirati, condotti per contrastare la vendita di droga nella zona.

Indagini partite da una segnalazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio in seguito alla segnalazione di un’autovettura che, nei giorni precedenti, aveva effettuato soste ripetute tra Tivoli, Villa Adriana e Villanova di Guidonia, in aree note per essere frequentate da assuntori di droga. Gli agenti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione specifico, coinvolgendo più equipaggi per monitorare i movimenti sospetti del veicolo segnalato.

L’osservazione e l’intervento degli agenti

Nel corso del servizio, la Polizia è riuscita a individuare l’auto in questione, a bordo della quale viaggiavano tre dei componenti del gruppo sotto osservazione. Dopo aver lasciato Villanova di Guidonia, il veicolo si è diretto nuovamente verso Tivoli, fermandosi in una piazza nota della città. Qui, i tre si sono ricongiunti con un quarto complice, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, che li ha raggiunti a bordo di un monopattino.

Lo scambio e il blitz della Polizia

Gli investigatori hanno assistito a una scena sospetta: il quarto uomo, una volta salito sull’auto, avrebbe ricevuto un involucro di grosse dimensioni dagli altri occupanti, per poi allontanarsi rapidamente sul monopattino. A quel punto, gli agenti sono intervenuti, bloccando tutti i membri del gruppo e procedendo a perquisizioni personali.

Durante i controlli, uno dei fermati, che si era separato dagli altri, è stato trovato in possesso di circa cento dosi di crack, occultate negli indumenti intimi. Anche una delle due donne è stata trovata con tre dosi della stessa sostanza, confezionate in modo analogo. Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione utilizzata dai due indagati trovati in possesso di droga.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

All’interno dell’appartamento, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato oltre 300 grammi di crack, insieme a materiale per la pesatura e il confezionamento, utensili da cucina presumibilmente impiegati per la lavorazione della sostanza e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.

Le misure adottate dall’Autorità Giudiziaria

Per i quattro componenti del gruppo è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, disponendo per due degli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA