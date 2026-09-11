Centrato il 6 al SuperEnalotto a La Valletta Brianza a Lecco da 223 milioni, seconda vittoria più alta

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Vincita da record al SuperEnalotto nel Lecchese. Nell’estrazione di oggi, venerdì 11 settembre, a La Valletta Brianza è stata centrata la combinazione vincente da 6 punti, che vale un jackpot da oltre 223 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Agimeg, la giocate vincente è stata convalidata con una schedina da cinque pannelli. Il montepremi conquistato si piazza al secondo posto tra i premi più alti mai assegnati nella storia del concorso.

Il 6 atteso da un anno

La sestina vincente mancava all’appello da oltre un anno, precisamente dal maggio 2025, quando a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, fu centrata una vincita del valore di 35,4 milioni di euro.

Da quel momento il montepremi ha continuato la sua corsa inarrestabile concorso dopo concorso, accumulando una cifra da capogiro ed estremamente desiderata.

Questa lunghissima assenza ha alimentato un’attesa crescente e febbrile che ha finito per coinvolgere appassionati e giocatori di ogni angolo della penisola, tutti a caccia del colpo milionario che potesse finalmente interrompere un digiuno storico.

Il nuovo record al SuperEnalotto

La somma straordinaria di 223,2 milioni di euro appena conquistata si inserisce direttamente tra le vincite più ricche mai distribuite dalla nascita del gioco, andandosi a posizionare saldamente al secondo posto assoluto della classifica dei premi storici.

Il gradino più alto del podio resta tuttavia saldamente occupato dal primato dei 371,1 milioni di euro centrati il 16 febbraio 2023. In quell’occasione il traguardo fu raggiunto grazie al meccanismo della Bacheca dei Sistemi, che permise di suddividere la cifra record tra 90 fortunati vincitori in tutta Italia.

I 10 risultati più importanti

Nonostante la portata straordinaria del colpo appena messo a segno, la cifra conquistata non rappresenta il primato assoluto nella storia del gioco.

Il record da battere rimane infatti la vincita da 371,1 milioni di euro realizzata nel febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi, un montepremi spartito tra novanta giocatori. Il podio delle somme più elevate comprende anche il jackpot da 209,2 milioni centrato a Lodi nell’agosto 2019 e i 177,7 milioni vinti nell’ottobre 2010, anch’essi distribuiti tramite la Bacheca dei Sistemi in settanta quote. Segue il dettaglio delle maggiori vincite registrate:

371,1 milioni di euro – 16/02/2023 (Bacheca dei Sistemi, 90 quote)

233,1 milioni di euro – 11/09/2025 (La Valletta Brianza)

209,2 milioni di euro – 13/08/2019 (Lodi)

177,7 milioni di euro – 30/10/2010 (Bacheca dei Sistemi, 70 quote)

163,5 milioni di euro – 27/10/2016 (Vibo Valentia)

156,3 milioni di euro – 22/05/2021 (Montappone)

147,8 milioni di euro – 22/08/2009 (Bagnone)

139 milioni di euro – 09/02/2010 (Parma e Pistoia)

130,2 milioni di euro – 17/04/2018 (Caltanissetta)

101,5 milioni di euro – 10/05/2024 (Napoli)